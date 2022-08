Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άντεξε στο σερβίς του Ισνερ και πάει για blockbuster ημιτελικό στο Σινσινάτι με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε και είναι στα ημιτελικά του τουρνουά Masters του Σινσινάτι όπου τον περιμένει το Νο1 του κόσμου, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ!

Σε ένα παιχνίδι που ήθελε υπομονή, ο Στέφανος επικράτησε του Τζον Ισνερ με 2-1 σετ (7-6, 5-7, 6-3 σε 2,5 ώρες) και έκανε ένα ακόμη βήμα για τον τελικό.

Stef survives @steftsitsipas pushes past John Isner 7-6(5) 5-7 6-3 to book his third consecutive semi-final at #CincyTennis pic.twitter.com/1V9wqvoK9w