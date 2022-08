Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ σταμάτησε το σερί του Τέιλορ Φριτζ, σφραγίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά του Σινσινάτι.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έβγαλε αντίδραση στα σημεία που κινδύνεψε και απέκλεισε τον Τέιλορ Φριτζ.

Το Νο1 του κόσμου επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3 σε 1 ώρα και 37 λεπτά) με τα αβίαστα λάθη του Αμερικανού να παίζουν μεγάλο ρόλο στην έκβαση του αγώνα, καθώς αρκετά έγιναν σε σημεία που είχε ευκαιρίες να κάνει break ή να πάρει σετ.

Ο Μεντβέντεφ αφού γλίτωσε τρία set point στο πρώτο σετ, κατάφερε να το κερδίσει και στη συνέχεια έφτασε στη νίκη και περιμένει πλέον είτε τον Τσιτσιπά, είτε τον Ισνερ στα ημιτελικά.

Στο πρώτο σετ οι δύο αντίπαλοι κρατούσαν το σερβίς τους αρκετά άνετα στο μεγαλύτερο μέρος του. Στο 3-2 υπέρ του Φριτζ όπου ο Αμερικανός είχε δύο ευκαιρίες για break, αλλά τις ξόδεψε, κάνοντας ένα εύκολο αβίαστο λάθος (με άσο του Μεντβέντεφ ο άλλος πόντος). Στο 5-4 υπέρ του Φριτζ, σέρβιρε ο Μεντβέντεφ, με τον Αμερικανό να φτάνει σε set point και να χάνει την ευκαιρία.

O Αμερικανός έφτασε πάλι σε set point στο σερβίς του Μεντβέντεφ στο 6-5, αλλά το Νο1 του κόσμου το έσβησε με άσο. Με δύο συνεχόμενα διπλά λάθη πρόσφερε και τρίτο σετ πόιντ στον Φριτζ, που κι αυτό πήγε χαμένο.

Τελικά οδήγησε το σετ σε tie break όπου τα εύκολα λάθη του Φριτζ έδωσαν στο… πιάτο το σετ στον Μεντβέντεφ που πήρε την διαδικασία με 7-1.

