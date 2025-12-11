Η 83χρονη Σοφία Μπαρκάτσα μίλησε στην κάμερα του ΚΡΗΤΗ TV για τη μεγάλη αγάπη της για την ΑΕΚ και την επικείμενη «επίσκεψη» της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η παρουσία της Σοφίας Μπαρκάτσα στον πρόσφατο αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο ξεχώρισε και η 83χρονο πιστή Ενωσίτισσα μίλησε στο κανάλι της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ για τα ξεχωριστά της συναισθήματα για τον Δικέφαλο.

Η κυρία Σοφία φιλοξενήθηκε στο ΚΡΗΤΗ TV και την εκπομπή «Κρήτη Σήμερα», στην οποία αναφέρθηκε στην επικείμενη παρουσία της στο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με... καλτσούνια και δώρα αλλά και τις μικρασιάτικες ρίζες της, ενώ εξέφρασε την ιδιαίτερη αγάπη της στους Μάνταλο - Ρότα. Πάντως εκτός από την Ένωση η 83χρονη Ηρακλειώτισσα τόνισε πως η δεύτερη ομάδα της καρδιάς της είναι ο Όμιλος, λόγω Κρήτης.

«Η ΑΕΚ για εμάς είναι βίωμα. Την έχουμε ζήσει από μωρά. Την αγαπάμε την ΑΕΚ. Τώρα που θα ανέβω πάνω δεν ξέρω αν θα αντέξω να δω το μουσείο και όλα αυτά (το γήπεδο). Παρακαλάω κάθε πρωί να με κρατήσει ο Θεός και ο Άγιος Φανούριος για να μπορέσω να πάω να το δω. Ήταν όνειρο ζωής να πάω τα εγγόνια μου και το κατόρθωσα.

Θα πάω στον αγώνα με τον ΟΦΗ και θα έχω καλτσούνια και δώρα για τον Μάνταλο και τον Ρότα. Όλα τα παιδιά της ΑΕΚ τα αγαπάω, αλλά αυτά λίγο περισσότερο. Όταν δεν μπαίνει το γκολ σταυρών και ξεματιάζω τα παιδιά. Πιο πολύ αγαπάω τον Μάνταλο επειδή είναι ταλαιπωρημένος.

Ο παππούς μου με έμαθε να αγαπάω την ΑΕΚ. Στη γειτονιά ήταν όλοι Μικρασιάτες.Τον Μάρτη πήγα τα εγγόνια μου και τα πήγα στη Μικρασία, εκεί που έμενε η γιαγιά μου και η μάνα μου.

Αν δεν είχε θάλασσα θα πηγαινοερχόμενουν στην Αθήνα με τα πόδια. Πάντως και τον ΟΦΗ τον αγαπάω. Η δεύτερη μου ομάδα είναι. Η Κρήτη είναι η ρίζα μου και με πονάει», είπε η Σοφία Μπαρκάτσα.