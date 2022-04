Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε το χειροκρότημα στο Μαϊάμι όχι μόνο για τη νίκη του, αλλά και γιατί δέχτηκε να παίξει ξανά έναν πόντο που δεν έπρεπε να του δοθεί.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Απέκλεισε στο Μαϊάμι και τον κάτοχο του περσινού τίτλου, Χουμπέρτ Χουρκάτζ, με 2-0 σετ (7-6, 7-6) και θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του μέσα στη σεζόν, απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Αλκαράθ, πέρα από την επικράτησή του επί του Πολωνού σε δύο tie break (τα κέρδισε 7-5 και 7-2) αποθεώθηκε και για έναν ακόμη λόγο.

Σε μία φάση έκανε ένα drop shot κοντά στην θέση του διαιτητή, με τον Χουρκάτζ να προλαβαίνει οριακά το μπαλάκι πριν σκάσει δεύτερη φορά στο court. Ο διαιτητής θεώρησε ωστόσο ότι δεν πρόλαβε και ο Πολωνός διαμαρτυρήθηκε. Ο Αλκαράθ φαίνεται όμως πως είδε ότι είχε δίκιο ο Πολωνός και ζήτησε από τον διαιτητή να παιχτεί ξανά ο πόντος!

