Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά την ήττα με 2-0 σετ από τον Κάρλος Αλκαράθ μίλησε για τους λόγους που συντέλεσαν για να χάσει τον τίτλο των ATP Finals.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τον Κάρλος Αλκαράθ στον μεγάλο τελικό των ATP Finals και μίλησε μετά την αναμέτρηση τόσο για τους έντονους πόνους στον αστράγαλο που τον επηρέασαν στον αγώνα, όσο και για τον Ισπανό αντίπαλό του και το επίπεδό του. Ακόμα, ξεκαθάρισε και αν θα πάρει μέρος ή όχι στους τελικούς του Davis Cup.

Ο Γερμανός, Νο.1 στο κόσμο, αποκάλυψε πως ο πόνος στον αστράγαλό του τον επηρέασε αρκετά στο τρόπο παιχνιδιού του και του στέρησε το καλό του σερβίς που είναι το δυνατό του όπλο: «Ο Κάρλος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στις επιστροφές. Όμως σήμερα είχα και αρκετά έντονους πόνους στον αστράγαλο, κάτι που επηρέασε πολύ το σερβίς μου. Αναγκάστηκα να αλλάξω την κίνησή μου. Σέρβιρα πολύ χειρότερα από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο αστράγαλός μου επηρεάζει πολύ το σερβίς μου, επειδή πρέπει να τροποποιήσω το χτύπημά μου και να αποφύγω να κάνω τόσο μεγάλο βήμα πίσω όταν σερβίρω».

«Τελικά, το σερβίς μου είναι το κύριο όπλο μου, ειδικά εναντίον των καλύτερων παικτών στον κόσμο. Ναι, έπαιξα κατά κάποιο τρόπο χωρίς το κύριο όπλο μου, και παρόλα αυτά κατάφερα να κάνω αυτόν τον αγώνα πολύ κλειστό. Παρ’ όλα αυτά, είμαι περήφανος για τον τρόπο που αγωνίστηκα και πάλεψα. Ουσιαστικά έπαιξα χωρίς το μεγαλύτερό μου όπλο και κατάφερα να κάνω τον τελικό ανταγωνιστικό», συμπλήρωσε ο Γερμανός.

Χαρακτιριστικό παράδειγμα είναι ότι στους τελικούς του Τορίνο, ο Ζβέρεφ, μέχρι τον τελικό με τον Αλκαράθ, δεν δέχθηκε κανένα break σε τέσσερις αναμετρήσεις, έναντι τεσσάρων που δέχθηκε ο Ισπανός στη διοργάνωση.

Ο Ζβέρεφ, μίλησε για την μεγάλη ευκαιρία που σπατάλησε και έχασε μέσα από τα χέρια του το δεύτερο σετ, αλλά και για την αξία και ποιότητα του Αλκαράθ: « Θα μπορούσα να είχα κερδίσει το δεύτερο σετ. Όμως, για να νικήσεις τον Αλκαράθ, δεν αρκεί να βρίσκεσαι στο 100%. Πρέπει να είσαι στο 110% και να παίξεις τέλεια. Σήμερα δεν μπόρεσα να το κάνω. Αν κάποιος μου έδινε στην αρχή της χρονιάς ένα χαρτί με όλα όσα πέτυχα φέτος και μου έλεγε ότι θα έχανα στον τελικό του Τορίνο, θα το υπέγραφα».

Όσον αφορά την παρουσία στο Davis Cup Finals, ο Γερμανός τενίστας ξεκαθάρισε: «Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει η συμμετοχή μου. Νομίζω ότι χρειάζομαι μερικές ημέρες ξεκούρασης και αρκετή θεραπεία».