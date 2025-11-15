Σέλτον: «Πονάει το 0-3, αλλά θα με κάνει δυνατότερο»

Εμφανώς απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Μπεν Σέλτον, μετά το τέλος της συμμετοχής του από τα φετινά ATP Finals από τα οποία αποχώρησε χωρίς νίκη...

Η παρθενική εμφάνιση του Μπεν Σέλτον στα ATP Finals της σεζόν, σίγουρα δεν ήταν όπως θα φανταζόταν πριν ταξιδέψει στο Τορίνο, όπου λαμβάνουν χώρα. Ο Αμερικανός τενίστας αποκλείστηκε, κάνοντας τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς, και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του στη συνέντευξη Τύπου.

Μετά την ήττα του από τον Γιανίκ Σίνερ με 6-3, 7-6(3), ο 22χρονος τόνισε πως οι τρεις διαδοχικές ήττες είναι κάτι το οποίο τον... πονάει. Βέβαια, παρά την στεναχώρια που υπήρχε, μιας και δεν κατάφερε να καταγράψει κάποια νίκη, ο ίδιος τόνισε πως αυτά τα αποτελέσματα θα τον κάνουν ακόμη δυνατότερο ενόψει της νέας σεζόν.

Παράλληλα, ο Σέλτον σχολίασε το αγωνιστικό του επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως ακόμα θέλει βελτίωση για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. «Έχω πάρα πολλά στα οποία πρέπει να δουλέψω» ήταν η ατάκα του αθλητή σε σχετική ερώτηση.

Οι δηλώσεις του Μπεν Σέλτον

«Δύσκολο να τελειώνεις τη χρονιά έτσι, με 0-3 στα Finals. Παρ’ όλα αυτά ήταν μια σπουδαία χρονιά για μένα. Το τένις είναι γεμάτο σκαμπανεβάσματα και αυτό θα με κάνει να δουλέψω ακόμη πιο σκληρά στην offseason. Θα μπω πιο πεινασμένος στο 2026. Σίγουρα, πονάει αυτό».

Για το αγωνιστικό του επίπεδο:

«Δεν είμαι ακόμα ο παίκτης που θέλω να γίνω. Ούτε καν έχω φτάσει κοντά. Έχω πάρα πολλά στα οποία πρέπει να δουλέψω».

Για την απόδοση του αντιπάλου του, Γιανίκ Σίνερ:

«Στα indoor courts ο Σίνερ έχει απίστευτη ακρίβεια στο σερβίς. Είναι γενικά πιο εύκολο να σερβίρεις μέσα, και αυτό τον κάνει ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Πατάει γραμμές συνεχώς. Σε άλλες επιφάνειες ξεχωρίζει με τον τρόπο που χτίζει πόντους. Εδώ, το σερβίς του είναι αυτό που τον κάνει σχεδόν ασταμάτητο».