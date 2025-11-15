Ο Οζέρ-Αλιασίμ αντίπαλος του Αλκαράθ στον ημιτελικό στα ATP Finals

O Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ νικώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 σετ για πρώτη φορά θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό στα ATP Finals στο Τορίνο, με αντίπαλο τον Κάρλος Αλκαράθ.

O Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ ξεκίνησε με ήττα από τον Γιάνικ Σίνερ την παρουσία του στα ATP Finals στο Τορίνο, όμως στο τέλος ήταν αυτός που πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς στο καθοριστικό παιχνίδι νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 7-6(4) και πήρε το 2ο εισιτήριο πρόκρισης από το «Μπγιορν Μποργκ» γκρουπ.

Ο 25χρονος από τον Καναδά περνά για πρώτη φορά στα ημιτελικά στα ATP Finals, όπου το έργο του είναι πολύ δύσκολο απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, αν και στα επτά μεταξύ τους παιχνίδια μετρά τρεις νίκες, όμως έχει ηττηθεί στα τέσσερα πιο πρόσφατα, με τελευταίο αυτό πέρυσι στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι (6-1, 6-1).

Στο 1ο σετ ο Οζέρ-Αλιασίμ είχε συνέχεια προβάδισμα ενός game κι αφού χρειάστηκε να σώσει break point στο 5ο και στο 9ο game, κάνοντας το 5-4.

Ο Καναδός στο 10 game βρήκε τριπλό set point (0-40), o Ζβέρεφ έφθασε στην ισοφάριση, όμως στην 4η ευκαιρία του ο Οζέρ-Αλιασίμ πέτυχε το break, κατακτώντας το σετ με 6-4.

Στο ίδιο μοτίβο άρχισε το 2ο σετ, με τον Οζέρ-Αλιασίμ να προηγείται με 2-1. Στο 4ο game o Ζβέρεφ βρέθηκε στο 15-40, όμως με τέσσερις πόντους στη σειρά ισοφάρισε σε 2-2.

Στο επόμενο game ήταν η σειρά για τον Οζέρ-Αλιασίμ να επιστρέψει από το 15-40 για το 3-2 και στη συνέχεια να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι και το 6-5.

Ο Ζβέρεφ έστειλε το σετ στο tie break, δεν κατάφερε όμως να το κατακτήσει, ο Οζέρ-Αλιασίμ έφθασε σε διπλό match point 6-4 και μετά το λάθος του Γερμανού, έφθασε στο 7-6(4) και στην πρόκριση.

🇪🇸 Alcaraz vs 🇨🇦 Felix AA



🇮🇹 Sinner vs 🇦🇺 de Minaur



Who’s making the #NittoATPFinals final? 🏆 pic.twitter.com/3lg21tTAfO November 14, 2025

Οι ημιτελικοί του Σαββάτου (15/1)

Σίνερ-Ντε Μινόρ (15:00)

Αλκαράθ-Οζέρ Αλιασίμ (21:30)