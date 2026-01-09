Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής

Newsroom
Καρπανος

bet365

Λίγο πριν το τζάμπολ της 14ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο (10-11/01).

Η 14η «στροφή» της Stoiximan GBL, βρίσκεται προ των πυλών, με έξι αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο (10-11/01).

Την ίδια ώρα, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αγωνιστικής, με τους Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Σκαλτσής, να σφυρίζουν την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό (11/01, 13:00) στη θεσσαλική πόλη, ενώ το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι (11/01, 16:00), στο «Telekom Center Athens», ορίστηκαν να το διευθύνουν οι Τζιοπάνος-Μπακάλης-Νικολαϊδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10/1

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Αλεξάνδρειο 15.30 Άρης -Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μαρτινάκος (Τζαμάκου-Πανταζής)

 

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Κολοσσός H Hotels Collection Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Μαγκλογιάννης (Ντίνος)

Κυριακή 11/1

Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Μύκονος Συμεωνίδης-Θεονάς-Αγγελής (Μωϋσιάδης-Βογιατζάκη)

Γ. Μπουρούσης 13.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Ολυμπιακός Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Σκαλτσής (Τέγα)

Telecom Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι Τζιοπάνος-Μπακάλης-Νικολαϊδης (Κουλούρης)

Αγ. Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης (Παυλόπουλος)

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα