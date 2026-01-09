Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής
Η 14η «στροφή» της Stoiximan GBL, βρίσκεται προ των πυλών, με έξι αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο (10-11/01).
Την ίδια ώρα, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αγωνιστικής, με τους Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Σκαλτσής, να σφυρίζουν την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό (11/01, 13:00) στη θεσσαλική πόλη, ενώ το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι (11/01, 16:00), στο «Telekom Center Athens», ορίστηκαν να το διευθύνουν οι Τζιοπάνος-Μπακάλης-Νικολαϊδης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10/1
Αλεξάνδρειο 15.30 Άρης -Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μαρτινάκος (Τζαμάκου-Πανταζής)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Κολοσσός H Hotels Collection Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Μαγκλογιάννης (Ντίνος)
Κυριακή 11/1
Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Μύκονος Συμεωνίδης-Θεονάς-Αγγελής (Μωϋσιάδης-Βογιατζάκη)
Γ. Μπουρούσης 13.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Ολυμπιακός Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Σκαλτσής (Τέγα)
Telecom Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι Τζιοπάνος-Μπακάλης-Νικολαϊδης (Κουλούρης)
Αγ. Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης (Παυλόπουλος)
