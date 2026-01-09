Η ΑΕΚ παραχώρησε τη θύρα των φιλοξενούμενων (48) στον ΟΦΗ, για το μόνο ματς Κυπέλλου.

Στη σύσκεψη ασφαλείας που έγινε την Παρασκευή (9/1) ο Όμιλος ζήτησε και εξασφάλισε θύρα για μεμονωμένους φιλάθλους, οι οποίοι θα θέλουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ομάδας τους στο νοκ άουτ ματς με τον Δικέφαλο.

Ο ΟΦΗ πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς απέκλεισε τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο και πλέον καλείται να κάνει την υπέρβαση στο νοκ άουτ ματς με την ΑΕΚ (14/1,17:00). Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη δεν θα είναι... μόνοι τους στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Ομιλίτες θα φιλοξενηθούν στη θύρα 48 της OPAP Arena. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ και η διάθεσή τους θα γίνει μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr.



Αξιοσημείωτο πως στην τρέχουσα σεζόν η Ένωση έχει ανταποκριθεί σε ανάλογα αιτήματα φιλοξενούμενων ομάδων της Stoiximan Super League, όπως έκανε στους αγώνες με Παναιτωλικό, Ατρόμητο και Πανσερραϊκό.