Τον 7ο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε στη Λιόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο5) επικράτησε σε 1.09 με 6-3, 6-3 του Βρετανού (Νο49) Κάμερον Νόρι στον τελικό του Lyon Open και έφτασε στους 7 τίτλους καριέρας μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα του Roland Garros .

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πλέον 5 τίτλους ATP 250 (Στοκχόλη, Μασσαλία (2), Εστορίλ, Λιόν) αλλά και το Monte Carlo Masters (1000) και φυσικά το ATP Finals 2019. Αυτός είναι ο 2ος τίτλος του στο 2021 μετά από το Monte Carlo Masters και ο 3ος στο χώμα μετά από το Εστορίλ και το Μόντε Κάρλο.

Μετά από την ολοκλήρωση του τουρνουά της Λιόν είναι 1ος σε νίκες στο Tour αφού έχει 33-8. Φυσικά παραμένει πρώτος στην κούρσα για το ATP Finals 2021 με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να τον ακολουθεί.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την κατάκτηση του τίτλου θα πάρει και 41,145 ευρώ που είναι το prize money για τον νικητή.

Με το καλημέρα στο 1ο σετ ο Νόρι θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει για να προηγηθεί με 1-0. Είναι η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά να έχει 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Βρετανός τα σβήνει και ισοφαρίζει σε 1-1.

Θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-1 ο Έλληνας και θα φτάσει στο 3-2. Το 4-3 είναι για τον Στέφανο Τσιτσιπά και με μπρέικ (2 διπλά σφάλματα Νόρι) θα προηγηθεί με 5-3. Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά ο Κάμερον Νόρι θα είναι προσεκτικός και θα φτάσει στο 3-2.

Ξανά με διπλό σφάλμα του ο Νόρι δίνει διπλό μπρέικ πόιντ στον Τσιτσιπά ο οποίος με μπρέικ θα πάει στο 4-3.

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 5-3 και με μπρέικ θα κλείσει στο 6-3!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 82% στο 1ο σερβίς του!

Stellar from @steftsitsipas in ATP 250 finals:

Can't quite get enough of that @steftsitsipas #OpenParc pic.twitter.com/KYc5AKHLEP

— Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2021