Το Σάββατο θα μάθουμε εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεπεράσει το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς και θα προκριθεί στους "4" του Italian Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και ο Νο1 κόσμου ξεκίνησαν να παίζουν το απόγευμα (15:40) της Παρασκευής και το παιχνίδι θα διακοπεί λόγω βροχόπτωσης για 3,5 ώρες στο 4-3 του 1ου σετ. Θα συνεχιστεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κλείνει το 1ο σετ με 6-4.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 αλλά μετά από 25' η βροχή θα διακόψει οριστικά το παιχνίδι και θα συνεχιστεί το πρωί του Σαββάτου. Την ίδια ημέρα θα γίνουν και ο ημιτελικός!

Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα του Σαββάτου αφού εκκρεμεί ο αγώνας του Έλληνα με τον Σέρβο, του Ρούμπλεφ με τον Σόνεγκο και της Σβιτολίνα με την Σβιάτεκ για να ολοκληρωθούν τα προημιτελικά.

Ακόμη στα ημιτελικά του Σαββάτου έχουν προκριθεί οι Οπέλκα-Ναδάλ και Πλίσκοβα-Μάρτιτς.

Με το καλημέρα στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς "σπάει" το σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς και θα προηγηθεί με 1-0 με μπρέικ. Ο Έλληνας θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 2-0 και ο Σέρβος με love service game μειώνει σε 2-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για να κλείσει το 4ο γκέιμ σε 10' και θα φτάσει στο 3-1. Το 2ο μπρέικ θα έρθει στο 5ο γκέιμ με τον Σέρβο να έχει 2 διπλά σφάλματα και ο Έλληνας θα πάει στο 4-1!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ (4-2) και θα μειώσει με το σερβίς του σε 4-3. Το παιχνίδι θα διακοπεί λόγω βροχόπτωσης για 3,5 ώρες και θα ξεκινήσει με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο σερβίς.

Θα κερδίσει το 8ο γκέιμ για το 5-3 και θα κλείσει στο 6-4. Ο Τσιτσιπάς είχε 6 winners και 13 αβίαστα και ο Τζόκοβιτς 11-12.

Στο 2ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-1 έχοντας το εντυπωσιακό 3/3 σε μπρέικ πόιντ. Το παιχνίδι θα διακοπεί και πάλι μετά από 25'!

Unfortunately, Friday's remaining action in Rome is cancelled due to rain IBI21 pic.twitter.com/qhP1RFjYh4

— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021