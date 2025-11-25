Ηττήθηκε η κ19 του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 από τη Λέγκια Βαρσοβίας στη Πολωνία για το Youth League.

Ο Δικέφαλος για τον δεύτερο γύρο του του Domestic Champions path αντιμετώπισε τη Λέγκια Βαρσοβίας στη Πολωνία, όπου και ηττήθηκε με 2-1 σε ένα αρκετά ισορροπημένο αγώνα. Η ρεβάνς θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με τον νικητή του ζευγαριού να προκρίνεται στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Η διάταξη του ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος παρατάχθηκε με 4-3-3. Ξεκίνησε το ματς με τον Μπελερή στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τσιότας, αριστερό ο Πολυκράτης και στόπερ έπαιξαν οι Μπαταούλας, Κοσίδης. Στα χαφ ήταν οι Σνάουτσνερ, Παπαδόπουλος, Τουρσουνίδης, δεξιά στην επίθεση έπαιξε ο Ντουνγκά αριστερά ο Μπέρδο και στην κορυφή ήταν ο Μύθου.



Τα γκολ των Κοβάσιτς και Γκιόκα

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο νεαρός επιθετικός Κόβασιτς που σκόραρε και τα δύο τέρματα της Λέγκιας, με το πρώτο μάλιστα να έρχεται στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης και το δεύτερο λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου στο 41'.

Το δεύτερο ημίχρονο άνηκε σχεδόν αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με πολύ ενέργεια, και είχαν πολλές ευκαιρίες για να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας της Λέγκια, Μπιεντούνγκα, ήταν σε κάθε φάση παρών για να σταματήσει τις προσπάθειες του Δικεφάλου. Εντέλει στο 79' ο Γκιόκα ήταν εκείνος που έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τον ΠΑΟΚ, που μετά από εξαιρετική πάσα του Τσιφούτη (αμφότεροι είχαν περάσει αλλαγή στο β' μέρος) ευστόχησε σε σουτ λίγο έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής.

Οι νεαροί παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν πολλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν το παιχνίδι, αλλά ο Μπιεντούνγκα ήταν σταθερά εκεί για να βάλει «στοπ». Παρά την ήττα στις λεπτομέρεις, όλα παραμένουν ανοιχτά για τη ρεβάνς της 9ης Δεκεμβρίου και τη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Λέγκια (Πάτρικ Σέπελτ-Γκοραγιέφσκι): Μπιεντούνγκα, Λαουρίν, Τσοτσέκσι, Κοσιόρεκ, Μικανόβιτς, Ρουσζκίεβσκι, Μόζιε (3'Πρζιμπίλκο), Φοκς, Κόβασιτς, Μιζέρα, Πτσέλκα (71' Πιάστα)

ΠΑΟΚ (Βασίλειος Μήττας): Μπελερής, Τσιότας, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σνάουτσνερ, Ντουνγκά (83' Αρέτης), Παπαδόπουλος (58' Γκιόκα), Μύθου (83' Στύλος), Τουρσουνίδης (58' Μπαλντέ), Μπερδός (71' Τσιφούτης).

Młodzieżowy zespół Legii rozpoczyna walkę o awans do 1/16 finału UEFA Youth League. W LTC pierwszy mecz z PAOK-iem Saloniki. pic.twitter.com/fVxARwoBcQ — Marcin Bodziachowski (@Bodziach_LL) November 25, 2025

Η διαδικασία στο μονοπάτι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στη διαδρομή των εγχώριων πρωταθλητών (Domestic Champions Path), η οποία περιλαμβάνει τρεις γύρους νοκ άουτ με διπλές αναμετρήσεις, εντός κι εκτός έδρας. Λόγω της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA, ο Δικέφαλος ξεκίνησε απευθείας από τον δεύτερο γύρο.

Σ' εξέλιξη βέβαια βρίσκεται η League Phase για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκεί. Η φάση αυτή περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του Champions League. Από τη Domestic Path, προκρίνονται 10 ομάδες στη φάση των «32». Σε αυτές προστίθενται 22 ομάδες από τη League Phase, δηλαδή όσες καταλάβουν τις υψηλότερες θέσεις στη βαθμολογία. Στην κλήρωση για τον γύρο των «32», ισχύει η εξής κατανομή:

Οι ομάδες της League Phase που τερματίζουν στις θέσεις 1 έως 6, αντιμετωπίζουν τις ομάδες στις θέσεις 17 έως 22. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 16, τίθενται αντιμέτωπες με τις 10 προκριθείσες από το Domestic Path. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που τερματίσουν στις θέσεις 7-16 της League Phase.

Η διοργάνωση κορυφώνεται με το Final Four (ημιτελικοί και τελικός), το οποίο θα διεξαχθεί στη Νιόν, σε ουδέτερο γήπεδο. Τα ζευγάρια για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς θα προκύψουν μέσω κλήρωσης.