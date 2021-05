Στους "16" του Madrid Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου επικράτησε με 6-1, 6-2 του Μπενουά Περ (Νο35) στην πρεμιέρα του στο Madrid Open και θα παίξει στον 3ο γύρο την Πέμπτη (17:30) για μια θέση στους "8" με τον Ρουντ ή τον Νισιόκα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτή είναι η 3η νίκη του Έλληνα σε 4 παιχνίδια με τον Γάλλο και θα έρθει ανήμερα της επετείου κατάκτησης του Estoril Open 2019.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 12 winners και 11 αβίαστα και ο Μπενουά Περ είχε 8-25. Επίσης είχε 5/7 μπρέικ πόιντ και ο Γάλλος είχε 1/3.

Πλέον έχει 10-1 νίκες στο χώμα και 27-6 νίκες συνολικά στο 2021.

Στο 1ο σετ ο Μπενουά Περ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα το σβήσει και με άσο θα κλείσει το γκέιμ (1-0). Με μπρέικ ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-0 και με το σερβίς του στο 3-0!

Μειώνει σε 3-1 ο Γάλλος και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Ο Έλληνας θα το σβήσει για να πάει στο 4-1 και με το 2ο μπρέικ του θα προηγηθεί με 5-1. Θα χρειαστεί συνολικά 23' για να κλείσει το σετ στο 6-1!

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει με μπρέικ αλλά ο Μπενουά Περ θα το πάρει πίσω (1-1) και θα το υπερασπιστεί για το 2-1.

Με μπρέικ ο Έλληνας θα παέι στο 3-2 και με το σερβίς του στο 4-2. Με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 5-2 και θα κλείσει το σετ στο 6-2.

10-1 on clay in 2021 @steftsitsipas gets his Madrid campaign off to a perfect start, dispatching Paire 6-1 6-2 in under an hour!#MMOpen pic.twitter.com/68XG6QO13u

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021