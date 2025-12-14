Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα μετα την νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπράιτον, αποφεύγοντας τεχνηέντως τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε χθες (13/12) στο Άνφιλντ την Μπράιτον στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της Premier League και επικράτησε με 2-0 χάρη στα δύο γκολ του Ούγκο Εκιτικέ, στο 1' και στο 60' αντίστοιχα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Ίντερ στο Champions League στα μέσα της εβδομάδας, δεν ξεκίνησε βασικός στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά πέρασε αλλαγή στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Τζο Γκόμεζ.

Ο 33χρονος διεθνής έλαβε θερμό χειροκρότημα από τους οπαδούς των «reds» μόλις σηκώθηκε από τον πάγκο για να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο να το «ανταποδίδει» μοιράζοντας την ασίστ για το δεύτερο τέρμα του Γάλλου επιθετικού.

Η ασίστ αυτή μάλιστα έδωσε στον Σαλάχ ένα ξεκάθαρο ρεκόρ στην Premier League, καθώς έφτασε τις 277 συμμετοχές σε γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος που φτάνει σε τέτοιο αριθμό γκολ και ασίστ με μια μόνο ομάδα.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο επιθετικός πέρασε από τη μικτή ζώνη, αλλά αυτή τη φορά απέρριψε, αστειευόμενος, την ευκαιρία να μιλήσει και να εκθέσει τις απόψεις του στα μέσα ενημέρωσης.

«Δεύτερη εβδομάδα συνεχόμενη, υπερβολή δεν είναι;», απάντησε ο Σαλάχ γελώντας, σε αιτήματα δημοσιογράφων που του ζητούσαν επίμονα να κάνει νέες δηλώσεις.

Μπορεί ο Αιγύπτιος να επέλεξε να μην μιλήσει στις κάμερες μετά τον αγώνα, ο Άρνε Σλοτ όμως όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του στην ομάδα απάντησε κανονικά.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς επίλυση με τον Σαλάχ, Νομίζω ότι δεν ήταν ο μόνος παίκτης που περπάτησε στο γήπεδο ευχαριστώντας τους οπαδούς. Ο Μο θα πάει στην Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ελπίζω να τα πάει πολύ καλά. Πρέπει να παίξουμε εδώ χωρίς αυτόν, αλλά μετά το τουρνουά θα ήθελα να επιστρέψει εδώ»

«Το ξέραμε πριν από την αρχή της χρονιάς ότι θα έφευγε και ίσως ένας ή δύο παίκτες να μπορέσουν να επιστρέψουν από τραυματισμό το διάστημα που θα απουσιάζει», συμπλήρωσε ο Ολλανδός τεχνικός.