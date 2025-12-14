Ο Ράφα Μπενίτεθ θα ακολουθήσει την ίδια... συνταγή που χρησιμοποίησε στον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν με κάποιες λίγες αλλαγές προσώπων.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο το βράδυ της Κυριακής (14/12-21:00) στην Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και την γκέλα με την ΑΕΛ (2-2).

Ο Ράφα Μπενίτεθ για ένα ακόμη παιχνίδι έχει γεμάτο απουσιολόγιο, αφού πέρα από τους τρεις χρόνιους τραυματίες που έχει, Ρενάτο, Πελίστρι και Κυριακόπουλο, δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο ακόμη ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τον Μλαντένοβιτς, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς στην Λάρισα και τον Τσέριν, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ίωσης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Βόλο

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

Οι πιθανές αλλαγές σε πρόσωπα

Οι απουσίες που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ τον οδηγούν λίγο πολύ στην απόφαση να διατηρήσει τον σχηματισμό που είχε στον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν όπου έπαιξε με τρεις στόπερ στην άμυνα, αλλά τετράδα, έχοντας τον Τουμπά στο αριστερό άκρο αυτής.

Ο Μλαντένοβιτς είναι τιμωρήμενος, ο Κυριακόπουλος ακόμα τραυματίας, οπότε άλλη λύση δεν φαίνεται να υπάρχει για κείνη την θέση. Η σκέψη του να αλλάξει σύστημα και να εφαρμόσει ένα 3-5-2 πάντα υπάρχει, όμως η απόδοση της ομάδας τις δύο φορές που συνέβη αυτό από την αρχή ενός αγώνα δεν έθελξε κι έτσι ο Ισπανός τεχνικός διατηρεί αρκετές δεύτερες σκέψεις για την επιλογή αυτή.

Κάπως έτσι εκείνος αναμένεται να περιοριστεί σε αλλαγές προσώπων, ο αριθμός των οποίων λογικά θα είναι μικρός μιας και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές και λόγω των απόντων.

Ο Λαφόν θα βρεθεί και πάλι κάτω από την εστία. Οι Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, με τον Γεντβάι να διεκδικεί τη θέση ενός εκ των δύο ενώ στο δεξί άκρο θα είναι ο Καλάμπρια και στο αριστερό ο Τουμπά.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα είναι στο «6» ενώ, απόντως του Τσέριν, ο Σιώπης θα παραμείνει στο «8», με τον Μπακασέτα να είναι πιο μπροστά. Στα δύο άκρα της επίθεσης θα βρεθούν οι Τετέ και Ζαρουρί, που είχαν καλή εικόνα και με την Βικτόρια Πλζεν.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, κανένας εκ των Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του κόντρα στους Τσέχους, όμως, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Μπενίτεθ, ο Ντέσερς είναι ακόμα λίγο πίσω και δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Επόμενως εκείνος θα επιλέξει πάλι μεταξύ του Σέρβου ή του Πολωνού για την αρχική ενδεκάδα, με τον δεύτερο να έχει ένα μικρό προβάδισμα.