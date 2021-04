Εκτός προημιτελικών ΄στο Stuttgart Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη .

Η Πέτρα Κβίτοβα επικράτησε μετά από 2.28' με 6-3, 3-6, 6-3 της Μαρίας Σάκκαρη στον 2ο γύρο προκρίθηκε στον προημιτελικό και θα παίξει την Παρασκευή με την νικήτρια του αγώνα της Κέρμπερ με την Σβιτολίνα.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε τις ευκαιρίες της να κερδίσει το παιχνίδι αλλά μέτρησε η εμπειρία και κάποια δυνατά χτυπήματα της Κβίτοβα. Η Σάκκαρη συνεχίζει την επόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη.

Το 1ο σετ ανοίγει με love service game για την Πέτρα Κβίτοβα και θα φτάσει με το σερβίς της στο 2-1. Η Τσέχα θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και η Μαρία Σάκκαρη με διπλό σφάλμα θα της χαρίσει το μπρέικ (3-1).

Η Σάκκαρη θα έχει μπρέικ πόιντ συνέχεια αλλά θα το σβήσει η Κβίτοβα και θα προηγηθεί με 4-1. Στο 7ο γκέιμ η Σάκκαρη θα έχει 2 μπρέικ πόιντ αλλά θα τα σβήσει η Κβίτοβα για να φτάσει στο 5-2!

Η Κβίτοβα θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ η Μαρία Σάκκαρη είναι αυτή που θα φτάσει πρώτη σε μπρέικ (2-0), θα σβήσει μπρέικ πόιντ της Πέτρα Κβίτοβα στο 3ο γκέιμ και θα πάει στο 3-0.

Η Ελληνίδα θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Τσέχα θα τα σβήσει και θα μειώσει σε 3-1. Η Σάκκαρη θα πάει στο 4-1 αλλά η Κβίτοβα θα μειώσει σε 4-2 και με μπρέικ σε 4-3.

Η Σάκκαρη θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Κβίτοβα θα τα σβήσει και τα 3! Θα σβήσει άλλα 4 στη σειρά και θα έχει και το 8ο με διπλό σφάλμα της Κβίτοβα. Με την 8η θα φτάσει σε μπρέικ και στο 5-3!

Με το σερβίς της θα κλείσει το σετ στο 6-3. Στο 2ο σετ τα αβίαστα ήταν 21 για την Τσέχα και 5 για την Ελληνίδα.

Στο 3ο σετ, η Σάκκαρη θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ της Κβίτοβα και μετά από 11 ισοπαλίες θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Θα σβήσει άλλο ένα μπρέικ πόιντ η Ελληνίδα αλλά η Τσέχα θα έχει και άλλη μια ευκαιρία και με μπρέικ πάει στο 3-1! Είναι η σειρά της Σάκκαρη να φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα μειώσει σε 3-2.

Το 4-3 είναι για την Πέτρα Κβίτοβα και η Μαρία Σάκκαρη θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ. Θα έχει και 4ο και η Σάκκαρη με διπλό σφάλμα θα της δώσει το μπρέικ (5-3). Θα σβήσει ένα ματς πόιντ η Μαρία αλλά η Τσέχα θα κλείσει το παιχνίδι με το 2ο.

Sliding into a third set @mariasakkari gets the break on the 8th try! #PorscheTennis pic.twitter.com/4Jo9Gb9zr5

— wta (@WTA) April 21, 2021