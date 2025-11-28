Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να μπει στην πρώτη οκτάδα και η συγκομιδή της

Υπερυπολογιστής έβαλε κάτω τα δεδομένα και ανέλυσε ποια είναι η πιθανότερη θέση να τερματίει η ΑΕΚ, καθώς και το σύνολο των βαθμών της.

Ο χθεσινός θρίαμβος της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα στην Φλωρεντία με 1-0 αναπτέρωσε τις ελπίδες της για τερματισμό στην πρώτη οκτάδα φτάνοντας στην 10η θέση με 7 βαθμούς. Με την τεράστια αυτή νίκη οι «κιτρινόμαυροι» μπαίνουν πλέον και πάλι γερά στο παιχνίδι για μία θέση εκ των προνομιούχων πρώτων οκτώ, μέσω των οποίων μπορούν να αποφύγουν τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο εξασφαλίζοντς έτσι ξεκούραση, αλλά κι ένα εμπόδιο λιγότερο.

Κρατά το εισιστήριο για τα Play Offs και κοιτάει για το παραπάνω

Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι δεδομένο πως θα βρίσκεται στην πρώτη 24αδα, οπότε δεν υπάρχει θέμα σχετικά με την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Αυτό που την ενδιαφέρει τώρα είναι να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα γίνεται στον νοκ άουτ γύρο, αν τερματίσει στις θέσεις 9-24, ή να καταφέρει να μπει στην πρώτη οκτάδα για να πάει κατευθείαν στην φάση των «16».

Με βάση τον αλγόριθμο του Football Meets Data, οι θέσεις που είναι πιθανότερο να τερματίσει είναι οι 9-16, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές πιθανότητες για τις θέσεις 3,4,5 και 8 οι οποίες δίνουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Οι πιθανότητες ανά θέση

0,2% 2,2% 5,3% 6,6% 4,3% 1,8% 2,3% 4,3% 6,5% 7,5% 7,9% 9,6% 9,1% 6,6% 3,6% 2,7% 3,2% 3,6% 3,5% 2,9% 2,3% 2,2% 1,4% 0,3% 0,1% 0,0%

Τα τελευταία δύο παιχνίδια και η πιθανή συγκομιδή

Η ΑΕΚ έχει άλλα δύο ματς μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το πρώτο είναι εκείνο με την Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας στις 11/12 και το άλλο με την Κραϊόβα εντός στις 18/12. Σύμφωνα με το FMD, το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ να τελειώσει την κανονική διάρκεια έχοντας 10 βαθμούς, δηλαδή να κάνει μία νίκη σ' ένα από τα δύο αυτά ματς.

Η περίπτωση αυτή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή 31%. Αρκετές υψηλές έχουν και οι 11 και 13 βαθμοί, που φτάνουν στο 22,5% και 20,3% αντίστοιχα. Τα σενάρια να τερματίσει με 7,8 ή και 9 βαθμούς έχουν λιγότερες πιθανότητες.

Οι βαθμοί που μπορεί να συγκεντρώσει η ΑΕΚ και οι πιθανότητές τους