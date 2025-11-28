Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε του League Phase, ο ΠΑΟΚ δείχνει να κρατάει στα χέρια του την παραμονή στην 24άδα και έχει ακόμα πιθανότητες για την 8άδα.

Η εντός έδρας ισοπαλία με την Μπραν (1-1) για την 5η αγωνιστική του Europa League ήταν... αυτοκτονική για τον ΠΑΟΚ καθώς έχασε έδαφος στη βαθμολογία του League Phase, την ίδια στιγμή που έχει δύσκολο φινάλε.

Συγκεκριμένα θα φιλοξενηθεί απόν τη Λουντογκόρετς, στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Μπέτις και στο φινάλε του League Phase θα ταξιδέψει στη Γαλλία για το ματς με τη Λιόν. Την ίδια στιγμή, ο Δικέφαλος βρίσκεται στην 17η θέση με οκτώ βαθμούς, στο -2 από την 8άδα και στο +2 από την 25η θέση.

Το «Football Meets Data» μέσω αλγορίθμου, έχει υπολογίσει το ποσοστό που έχει ο ΠΑΟΚ για να κατακτήσει κάποια θέση στο League Phase. Όπως αναφέρει ο υπερυπολογιστής, ο Δικέφαλος έχει παραπάνω πιθανότητες να τερματίσει στην 19η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9,3%.

Στα κοντά είναι και θέσεις 18 (8,2%) και 20 (8,1%) αλλά και η θέση 17 (7%). Από εκεί και πέρα, το ποσοστό για να τερματίσει εκτός 24άδας, δηλαδή στην 25η θέση, είναι 4,2% ενώ ακόμα λιγότερο είναι να προλάβει να μπει στην 8άδα όπου είναι στο 1,5%.

Σε γενικότερη εικόνα, οι πιθανότητες να αποκλειστεί τελείως ο ΠΑΟΚ αγγίζουν το 11% ενώ η πρόκριση μέσω 24άδα είναι στο 88,7%, αρκετά υψηλό για να συνεχίσει ο Δικέφαλος στην επόμενη φάση ενώ έχει 5% να βρεθεί στην 8άδα και να περάσει απευθείας στους «16» του Europa League.

Ας δούμε αναλυτικά: