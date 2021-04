Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα "συγκρουστούν" σε τελικό Masters.

Ο Ρώσος απέκλεισε με 6-3, 7-5 τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ στον 2ο ημιτελικό του Monte Carlo Masters και την Κυριακή (15:30, Cosmote Sport 6) θα παίξει στον τελικό με τον Έλληνα ο οποίος είχε κερδίσει στον 1ο με 6-2, 6-1 τον Βρετανό Νταν Έβανς.

Κανείς από τους δυο δεν έχει κερδίσει τίτλο Masters. Για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα είναι ο 3ος τελικός Masters μετά από το Rogers Cup 2018 και το Madrid Open 2019 και ο 2ος μέσα στο 2021 μετά από τον χαμένο στο Ακαπούλκο.

Για τον Στέφανο θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα βρει σε τελικό Masters μέλος του Big-3.

Για τον Αντρέι Ρούμπλεφ θα είναι ο πρώτος τελικός Masters της καριέρας του και ο 2ος μέσα στο 2021 όπου έχει πάρει τίτλο στο Rotterdam Open. Ο Ρούμπλεφ με την πρόκριση του στον τελικό είναι ήδη στο Νο7 και εάν πάρει τον τίτλο θα είναι στο Νο6!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ακόμη και να κερδίσει θα παραμείνει στο Νο5. Ο Έλληνας έχει 5/13 κερδισμένους τελικούς και αυτός θα είναι ο 14ος και ο Ρώσος έχει 8/10 και αυτός θα είναι ο 11ος.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξαν για πρώτη φορά σε Challenger το 2017 στη Γαλλία και σε χώμα με τον πρώτο να επικρατεί με 2-1 σετ.

Εν συνεχεία έδωσαν άλλα 6 παιχνίδια σε επίπεδο ATP και έχουν από 3 νίκες.

Η τελευταία νίκη ήταν για τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον ημιτελικό του Rotterdam Open 2021 ενώ έχουν παίξει μια φορά σε τελικό με νικητή τον Ρώσο. Ήταν στον τελικό στο Αμβούργο (χώμα) το 2020 και ο Ρούμπλεφ επικράτησε με 2-1 σετ.

Λίγες ημέρες αργότερα όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επικρατήσει με 3-0 σετ στον προημιτελικό του Roland Garros . Έτσι στο χώμα το σκορ είναι 1-1. Σε σκληρή επιφάνεια έχουν από 2 νίκες.

To ρεκόρ του Ρούμπλεφ στο 2021 είναι 24-4 και του Τσιτσιπά είναι 21-5.

Στο 1ο σετ, ο Κάσπερ Ρουντ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (2-1) αλλά ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα το πάρει αμέσως πίσω (2-2) και με το σερβίς του θα προηγηθεί με 3-2. Με νέο μπρέικ ο Ρώσος θα πάει στο 4-2 και στο 5-2.

Ο Νορβηγός θα μειώσει σε 5-3 και ο Ρώσος θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Με μπρέικ (1-0) αρχίζει στο 2ο σετ ο Αντρέι Ρούμπλεφ και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 2-0. Μειώνει σε 2-1 ο Κάσπερ Ρουντ και με μπρέικ ισοφαρίζει σε 2-2!

Με νέo μπρέικ ο Νορβηγός πάει στο 4-2 αλλά ο Ρώσος θα το πάρει πίσω για το 4-3!

O Ρουντ θα πάει στο 5-4 και ο Ρούμπλεφ ισοφαρίζει σε 5-5. Μπρέικ για τον Ρούμπλεφ και προβάδισμα με 6-5 και θα κλείσει στο 7-5.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.20'. Ο Ρούμπλεφ είχε 21 winners και 19 αβίαστα και ο Ρουντ 11-26.



IRON MAN

After beating Nadal, @AndreyRublev97 is into his first-ever Masters 1000 final after defeating Ruud 6-3 7-5! #RolexMCMasters pic.twitter.com/XGiUIwvkMK

— Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2021