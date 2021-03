Έξι ήττες σε έξι τελικούς ATP 500 μετράει πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε σε 2.18' με 6-4, 7-6 (3) από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό του Mexican Open και έφυγε με άδεια χέρια από το Ακαπούλκο.

Αυτή ήταν η 8η ήττα του σε 13 τελικούς καριέρας και παρέμεινε στους 5 τίτλους. Αντίθετα ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έφτασε στους 14 τίτλους. Ο Γερμανός είχε χαμένο τελικό το 2019 αλλά τα κατάφερε το 2021.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 4-1 και 15-40 στο 1ο σετ, έσβησε ματς πόιντ στο 2ο αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα που είναι η 2η του σε 7 αγώνες από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Οι δυο τους θα συνεχίσουν από τις 24/3 στο Miami Open.

Ο Τσιτσιπάς θα πάρει 55.282 ευρώ και ο Ζβέρεφ το ποσό των 74.769 ευρώ.

Γερμανική ανατροπή!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με μπρέικ με 2-0 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 3-0! Με δυσκολία κερδίζει το 4ο γκέιμ για το 3-1 ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Έλληνας πάει στο 4-1 και θα έχει 3 μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Ο Γερμανός θα τα σβήσει και θα μειώσει σε 4-2. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ παίρνει πίσω το μπρέικ για το 4-3 και με το 3ο σερί γκέιμ του ισοφαρίζει σε 4-4.

Με νέο μπρέικ ο Γερμανός θα προηγηθεί με 5-4 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα το κλείσει σε 49' (6-4). Από το 1-4 και το 15-40 θα κερδίσει το σετ!

Τάι μπρέικ και τίτλος!

Στο 2ο σετ, μετά από 5 χαμένα γκέιμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κερδίσει το 1ο (1-0). Με love service game θα ισοφαρίσει σε 1-1 και ο Γερμανός θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ. Θα το σβήσει ο Έλληνας και θα προηγηθεί με 2-1.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και με δυσκολία ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 3-2 και στο 4-3. Ο Γερμανός θα πάρει το 8ο (4-4) και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο.

Με μπρέικ θα πάει στο 5-4 ο Ζβέρεφ και θα φτάσει σε ματς πόιντ. Ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει και θα έχει μπρέικ πόιντ. Είναι η σειρά του Γερμανού να το σβήσει αλλά ο Έλληνας θα έχει και 2ο μπρέικ πόιντ και με διπλό σφάλμα θα το πετύχει (5-5).

Έξι μπρέικ πόιντ για τον Γερμανό τα οποία και θα σβήσει ο Έλληνας και θα πάει στο 6-5! Σετ πόιντ για τον Τσιτσιπά αλλά θα το σβήσει ο Ζβέρεφ και θα φτάσουμε σε τάι μπρέικ.

Μίνι μπρέικ (1-0) για τον Ζβέρεφ και μίνι μπρέικ για τον Τσιτσιπά (1-2). Ο Γερμανός θα πάει στο 4-2 και θα κλείσει το παιχνίδι στο 7-6 (3).

The moment @AlexZverev defeated Stefanos Tsitsipas to win the @AbiertoTelcel title for the first time #AMT2021 pic.twitter.com/DwRvBHqiuy — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021

SASCHA SUPREMO @AlexZverev beats Tsitsipas 6-4 7-6 to win the @AbiertoTelcel for the first time - his 14th career title! pic.twitter.com/72Lf8721FL — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021

Hear him roar @AlexZverev takes the opening set from Stefanos Tsitsipas, 6-4. #AMT2020 pic.twitter.com/7ShFi6GgTK — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021