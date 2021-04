Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι διάρκειας 1.51' ο Νταβίντ Γκοφέν είναι στους "8" στο Monte Carlo Masters.

Ο Βέλγος πρώην top-10 και νυν Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-4, 7-6 (7) το Νο7 κόσμου Αλεξάντερ Ζβέρερ και περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Έβανς στον προημιτελικό της Παρασκευής.

Ο Γερμανός στο τάι μπρέικ του 2ου σετ έσβησε 4 ματς πόιντ, ο Βέλγος ένα σετ πόιντ αλλά εκμεταλλεύτηκε το 5ο ματς πόιντ και έφτασε στην πρόκριση. Είναι η 2η νίκη του επί του Ζβέρεφ και πλέον είναι στο 2-2.

Goff-in to the quarters! @David__Goffin topples Zverev 6-4 7-6 and reaches the #RolexMCMasters last 8 for the first time since 2018 pic.twitter.com/SLYbB3A3ZX

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021