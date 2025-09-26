Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι ο άτυχος Τζιοβάνι Λεόνι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν.

Το ντεμπούτο του Τζιοβάνι Λεόνι με τη φανέλα της Λίβερπουλ συνδυάστηκε με τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη για τον Ιταλό αμυντικό, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση των Reds με την Σαουθάμπτον για το League Cup (23/9).

Ο 18χρονος προσγειώθηκε άσχημα μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας στο 81ο λεπτό του αγώνα και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Όπως έδειξαν τις επόμενες ώρες οι εξετάσεις, ο τραυματισμός του στο γόνατο ήταν εξαιρετικά σοβαρός, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Άρνε Σλοτ.

Μάλιστα, ο προπονητής της Λίβερπουλ τόνισε ότι ο νεαρός στόπερ θα απουσιάσει για έναν χρόνο, κάτι που μηδενίζει την όποια πιθανότητα υπήρχε να αγωνιστεί ξανά την τρέχουσα σεζόν.

«Δεν είναι σε καλή κατάσταση φυσικά. Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνεις εκτός για περίπου έναν χρόνο. Το θετικό είναι πως είναι ακόμη 18 ετών και έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Το πιο σημαντικό είναι γίνει η επέμβαση και στη συνέχεια η ανάρρωση και η αποκατάστασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.

Θυμίζουμε ότι ο Λεόνι αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι, με τη μεταγραφή του να κοστίζει στη Λίβερπουλ περίπου 35 εκατ. ευρώ. Τη θέση του άτυχου στόπερ στη λίστα της Λίβερπουλ για το Chamions League πήρε ο συμπατριώτης του, Φεντερίκο Κιέζα.