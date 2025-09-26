Άρσεναλ: Χαμόγελα εν όψει Ολυμπιακού, επιστρέφει στη δράση ο Όντεγκααρντ
Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με τραυματισμούς η Άρσεναλ, αλλά αυτή τη φορά τα νέα είναι ευχάριστα για αυτή. Και αφορούν στον πολύτιμο αρχηγό της, Μάρτιν Όντεγκααρντ.
Ο Νορβηγός μέσος έμεινε εκτός από τα τρία τελευταία παιχνίδια της, όμως πια είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση. Όπως δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα, ο Όντεγκααρντ πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή των Gunners για το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στη Νιούκαστλ (28/09), κάτι που φυσικά σημαίνει πως θα βρίσκεται στη διάθεσή του και για το επόμενο ματς στο Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό (01/10).
Ίσως κόντρα στους «ερυθρόλευκους» να πάρει και φανέλα βασικού. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόβλημα του Όντεγκααρντ ήταν στον ώμο, πιθανότατα δηλαδή δεν θα έχει την ίδια δυσκολία να επανέλθει στη δράση σε σχέση με έναν μυϊκό τραυματισμό στο πόδι για παράδειγμα.
Ο Νορβηγός μέσος έχει αγωνιστεί ξανά απέναντι στον Ολυμπιακό, βρίσκοντας μάλιστα και δίχτυα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στα νοκ-άουτ του Europa League τη σεζόν 2020-21. Αντίθετα με τον αρχηγό των Gunners, ο Νόνι Μαντουέκε υπενθυμίζουμε πως θα απουσιάσει από το μεγάλο παιχνίδι.
