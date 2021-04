ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ - ΓΚΑΡΙΝ 2-0: Πρώτη φορά στους «8» στο Monte Carlo (vids)

Στους "8" στο Monte Carlo Masters προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 1.40' με 6-3, 6-4 τον Χιλιανό (Νο24) Κριστιάν Γκαρίν στον 3ο γύρο και θα παίξει πρώτη φορά την Παρασκευή με τον Ισπανό Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (κέρδισε με 6-2, 7-6 (2) τον Πουίγ) για μια θέση στον ημιτελικό του Σαββάτου!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Είναι η πρώτη πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά σε προημιτελικό στο Monte Carlo, η δεύτερη σε προημιτελικό Masters στο 2021 και η 8η στην καριέρα του. Παράλληλα είναι ο 6ος προημιτελικός στο 2021!

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και ο Κριστιάν Γκαρίν θα ισοφαρίσει σε 2-2. Το 3-2 είναι για τον Έλληνα ο οποίος θα φτάσει στο 4-3 και θα έχει και μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ.

Ο Χιλιανός θα το σβήσει αλλά θα έχει και 2ο μπρέικ πόιντ και μετά από μαραθώνιο 15' θα φτάσει σε μπρέικ και στο 5-3. Με love service game ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει 13 winners και 11 αβίαστα και ο Κριστιάν Γκαρίν έχει 7-14.

Ξεκίνημα με τριπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ για τον Έλληνα ο οποίος θα φτάσει σε μπρέικ (1-0) και με το σερβίς του στο 2-0.

Θα κλείσει με άσο ο Τσιτσιπάς για να πάει στο 3-1 και θα φτάσει εύκολα στο 4-2. Θα μειώσει σε 4-3 ο Χιλιανός και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα απαντήσει με μπρέικ για το 5-4 και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-4.

ROARING ON @steftsitsipas reaches the #RolexMCMasters last 8 after beating Garin 6-3 6-4! pic.twitter.com/Kopat2Cpk2

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021