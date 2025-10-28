Με αλλαγές στην ενδεκάδα, όπως συνηθίζει στο Κύπελλο, αναμένεται να παρατάξει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς στην Ηλιούπολη.

Οι δύο κολλητές ήττες στο πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έριξαν την ΑΕΚ από την κορυφή και την έφεραν τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση. Σε αυτή τη φάση αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η εικόνα είναι αυτή που δημιουργεί προβληματισμό με μοναδική εξαίρεση την εμφάνιση στο ευρωπαϊκό ματς με την Αμπερντίν. Οι κιτρινόμαυροι καλούνται να αντιδράσουν στα δύο ματς πρωταθλήματος με Παναιτωλικό και ΟΦΗ που απομένουν πριν τη διακοπή και φυσικά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Πριν από αυτά υπάρχει το αυριανό εκτός έδρας ματς για το Κύπελλο με την Ηλιούπολη (29/10, 15:30) από το οποίο δεν μπορεί να προκύψει κάποια αντίδραση, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να πάρει και να κάνει το 3/3 στον θεσμό με το βλέμμα στην πρώτη τετράδα της League Phase έχοντας ως στόχο και τη διαφορά τερμάτων που μετράει. Όπως συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολιτς στη διοργάνωση πρόκειται να προχωρήσει σε rotation στην ενδεκάδα, ειδικά από τη στιγμή που οι κιτρινόμαυροι προέρχονται από τρία απαιτητικά ματς μέσα σε μια εβδομάδα.

Ο Μπρινιόλι θα υπερασπιστεί την εστία και από εκεί και πέρα παίκτες όπως οι Χρυσόπουλος, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο και Πιερό διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Καλοσκάμη, λόγω και του κανονισμού για τουλάχιστον έναν παίκτη κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα, ενώ στην αποστολή λογικά θα βρεθούν και ορισμένοι νεαροί.

Δεδομένα θα πάρουν ανάσες ξεκούρασης διάφορες βασικότατες μονάδες. Ο Νίκολιτς έχει εκτός τον Ελίασον ο οποίος θα απουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες λόγω του καθαρισμού στο γόνατο, υπάρχουν οι μακροχρόνια απόντες Περέιρα (που αναμενόταν αυτήν την περίοδο, τέλη Οκτώβρη, να μπει στις προπονήσεις) και Ζίνι, ενώ θυμίζουμε πως ο Μουκουντί ακολουθούσε τελευταία ένα δικό του συντηρητικό πρόγραμμα για να ξεπεράσει πλήρως το μυϊκό πρόβλημα που είχε υποστεί.