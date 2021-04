Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ο τελευταίος χρονικά από τους top-10 που εξασφάλισε πρόκριση στους "16" στο Monte Carlo Masters.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε με 6-3, 6-3 τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Βέλγο πρώην top-10 Νταβίντ Γκοφέν ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ τον Μάρκο Τσετσινάτο με 6-4, 6-0.

Από τους top-10 που ξεκίνησαν στο Monte Carlo Masters δεν συνεχίζουν οι Μεντβέντεφ (λόγω covid-19) αλλά και οι Σβάρτσμαν, Μπερετίνι.

