O Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα στο Roland Garros, την ίδια ημέρα θα γίνει και το μεγάλο παιχνίδι του 1ου γύρου ανάμεσα στον Ράφαελ Ναδάλ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Τα κυρίως ταμπλό στο Roland Garros αρχίζουν την Κυριακή (26/5), όμως οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα αρχίσουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα (27/5).

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τους αγώνες της Κυριακής (26/5), όπου μεταξύ άλλων θα αγωνιστούν οι Κάρλος Αλκαράθ, Αντρέι Ρούμπλεφ, ο Άντι Μάρεϊ με αντίπαλο τον Σταν Βαβρίνκα, αλλά και από πλευράς γυναικών οι Γιέλενα Οσαπένκο, Ναόμι Οσάκα και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Wawrinka vs. Murray, Kei Nishikori, Gasquet vs. Coric, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova and Jelena Ostapenko are playing on a big first Sunday at #RolandGarros.



