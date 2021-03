Χωρίς να ... ιδρώσει η Ναόμι Οσάκα είναι στον 4ο γύρο του Miami Open.

Η Ιαπωνέζα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης δεν έπαιξε στον 3ο γύρο αφού η αντίπαλος της, η Σέρβα Νίνα Στογιάνοβιτς, αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Στον 4ο γύρο η Ναόμι Οσάκα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Μέρτενς-Κονταβέιτ και εάν περάσει θα παίξει στα προημιτελικά με την Σάκκαρη ή την Πεγκούλα-Πλίσκοβα.

Nina Stojanovic has withdrawn from the #MiamiOpen due to right thigh injury.

"I'm sorry I can't continue my participation at the Miami Open due to my recent injury during my singles match."

Naomi Osaka receives a walkover into the Round of 16.

— wta (@WTA) March 28, 2021