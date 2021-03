Miami Open: Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού η Χάλεπ (pic)

Άδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Σιμόνα Χάλεπ στο Miami Open.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο3 κόσμου αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας τραυματισμού λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του 3ου γύρου με την Αναστασία Σεβάστοβα. Θυμίζουμε στον 2ο γύρο πέτυχε την 400η νίκη της καριέρας της κόντρα στην Καρολίνα Γκαρσία.

«Λυπάμαι πολύ που πρέπει να αποσύρω τη συμμετοχή μου από τα μονά και τα διπλά του Miami Open, αλλά ο τραυματισμός μου δεν μου επιτρέπει να αγωνιστώ εδώ όπως θα ήθελα. Είμαι λυπημένη που δεν μπορώ να συνεχίσω, ήθελα να έρθω εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου αυτό και να παίξω σε όσα περισσότερα ματς μπορώ, κάτι που δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω.

Ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω την επόμενη χρονιά πιο υγιής και καλύτερη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές του Miami Open και στη WTA για όλη την προσπάθεια να κάνει οργανώσει αυτό το υπέροχο τουρνουά κάτω από τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες», έγραψε η Σιμόνα Χάλεπ.

I'm very sorry to withdraw from the @MiamiOpen https://t.co/jO9CGHcT2h

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 27, 2021