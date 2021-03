Ο Ιταλός Λορέντζο Μουσέτι θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Mexican Open που θα διεξαχθεί το Σάββατο (06:00, Cosmote Sport 7) στο Ακαπούλκο.

Ο 19χρονος μετά από 2.09' απέκλεισε με 6-4, 7-6 (3) τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και θα παίξει στον 2ο ημιτελικό της καριέρας του σε 11 παιχνίδια σε τουρνουά της ATP. Επιπλέον την Δευτέρα θα είναι για πρώτη φορά στο top-100.

Ξεκίνησε στο Νο120 στο Ακαπούλκο και μετράει ήδη 3+3 νίκες στο τουρνουά που του εξασφαλίζουν την άνοδο στο Νο93 ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας δεν έχει παίξει ποτέ ξανά με τον Ιταλό που έχει γεννηθεί το 2002 και στην 1η του παρουσία σε ημιτελικό στο Mexican Open διεκδικεί την είσοδο του στον 13ο τελικό της καριέρας του και στον 1ο στο 2021 μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες.

Ο Λορέντζο Μουσέτι μόνο εύκολος αντίπαλος δεν μπορεί να θεωρηθεί αφού απέκλεισε το Νο9 κόσμου Ντιέγκο Σβάρτσμαν, το Νο16 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ αλλά και τον Φράνσις Τιαφό. Στον άλλο ημιτελικό που θ' αρχίσει στις 04:00 (Cosmote Sport 7) θα δούμε τους Γερμανούς Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Ντομινίκ Κέπφερ.

Στο 1ο σετ, ο Ντιμιτρόφ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ του Μουσέτι για το 1-0 αλλά θα δεχτεί πρώτος μπρέικ στο 4ο γκέιμ (3-1). Ο Βούλγαρος θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Ιταλός όμως με μπρέικ στο 10ο γκέιμ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 2ο σετ, ο Ντιμιτρόφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 1-1 και θα φτάσει σε μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2). Ο Ιταλός θα το πάρει αμέσως πίσω για το 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3 με το σερβίς του.

O Βούλγαρος θα σβήσει 4 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 5-5! Ο Ιταλός θα απωλέσει και 5ο ματς πόιντ στο 12ο γκέιμ, το οποίο του το χάρισε το διπλό σφάλμα του Ντιμιτρόφ, και ο Βούλγαρος θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Με μίνι μπρέικ θα πάει στο 5-2. Φτάνει σε ματς πόιντ (6ο) αλλά δεν θα τα καταφέρει αλλά με το 7ο ματς πόιντ γράφει ιστορία!

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ - ΑΛΙΑΣΙΜ 2-1: Ημιτελικός στο Ακαπούλκο για τον Στέφανο (vids)

Mexican Open: Στον ημιτελικό χωρίς αγώνα ο Ζβέρεφ (vid)

Welcome to the Top 100

Next week, Lorenzo Musetti will become the latest Italian to crack the milestone, and it's just his FOURTH ATP main draw.#AMT2021 pic.twitter.com/voAHIOqUf6

— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021