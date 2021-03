Στους "4" στο Mexican Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και Νο1 του ταμπλό σε 2.03 απέκλεισε με 7-5, 4-6, 6-3 τον Καναδό Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και θα παίξει στον ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Μουσέτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έπιασε την απόδοση του αγώνα με τον Τζον Ίσνερ, ο Αλιασίμ ήταν σταθερά καλός, αλλά ο Έλληνας με δυο ... ξεσπάσματα στο φινάλε του 1ου και του 3ου "λύγισε" τον Καναδό (2 διπλά σφάλματα στο 8ο γκέιμ του 3ου που έδωσε μπρέικ) και έφτασε στην πρόκριση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτός είναι ο 3ος ημιτελικός του Έλληνα τενίστα στο 2021 και στο 26ος στην καριέρα του. Αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή στο Mexican Open και θέλει 2 νίκες για να φτάσει στον τίτλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 20 winners και 18 αβίαστα και ο Αλιασίμ είχε 28-20. Οι άσοι ήταν 4-7 για τον Καναδό ο οποίος όμως είχε 3-1 διπλά σφάλματα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/3 και 2/3 .

Πάτησε «γκάζι» στο φινάλε

Ο Αλιασίμ θα ανοίξει με μπρέικ (1-0) το 1ο σετ και με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά τα λάθη του μειώνει σε 2-1 όμως ο Αλιασίμ με love service game θα πάει στο 3-1.

Ο Τσιτσιπάς θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 3-3 και με love service game θα προηγηθεί με 4-3. Ο Έλληνας τενίστας θα φτάσει στο 5-4 αλλά ο Καναδός θα οδηγήσει το σετ στο 5-5.

Με love service game ο Τσιτσιπάς παίρνει "κεφάλι" με 6-5 και με μπρέικ σε 47' θα κλείσει το σετ στο 7-5!

Έφτανε ένα μπρέικ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ανοίξει το 2ο με love (1-0) αλλά ο Οζε Αλιασίμ με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1.

Με το σερβίς του ο Έλληνας μειώνει σε 3-2 όμως ο Καναδός με love service game πάει στο 4-2. Ο Τσιτσιπάς "απαντά" με τον ίδιο τρόπο για το 4-3 αλλά ο Καναδός θα προηγθεί έστω και με δυσκολία με 5-3.

Ο Αλιασίμ θα επικρατήσει με 6-4. Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς είχε 2 winners και ο Αλιασίμ 12.

Πρώτη φορά ημιτελικός

Ο Τσιτσιπάς κρατάει το σερβίς του για το 1-0 και με love service game θα φτάσει στο 2-1. Το 2-2 είναι με love service game και από τον Καναδό.

Θα προηγηθεί με 4-3 ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3 για να κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του.

Semis for Stefanos @steftsitsipas weathers the storm to edge Felix Auger-Aliassime, 7-5 4-6 6-3 in Acapulco. #AMT2021 pic.twitter.com/SEp41zXGMa — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021