Τυχερός ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο7 κόσμου προκρίθηκε χωρίς να ιδρώσει στα ημιτελικά του Mexican Open.

Ο αντίπαλος του στον προημιτελικό, Κάσπερ Ρουντ, λόγω τραυματισμού στον καρπό αποσύρθηκε από τον προημιτελικό και έτσι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέρασε χωρίς αγώνα στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Εκεί θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Κέπφερ με τον Νόρι.

