Ιστορία έγραψε την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 ο Νόβακ Τζόκοβιτς αφού ξεπέρασε τον Ρότζερ Φέντερερ και έμεινε μονάχος στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο1.

Ο 33χρονος Σέρβος έχει πλέον 311 εβδομάδες και ο 39χρονος Ελβετός μένει στις 310. Τους ακολουθεί με 286 ο Πιτ Σάμπρας, με 270 ο Ιβάν Λεντλ, με 268 ο Τζίμι Κόνορς και με 209 ο Ράφα Ναδάλ.

Ο "Νόλε" είναι στο Νο1 για 311 εβδομάδες ή για 5,9 χρόνια ή για 71,5 μήνες ή για 2177 ημέρες!

Η πορεία του "Νόλε"

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς "ανέβηκε" για πρώτη φορά στο Νο1 την 4η Ιουλίου 2011 όταν και είχε κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Wimbledon στην καριέρα του.

Εκείνη την εποχή ο Ρότζερ Φέντερερ είχε ήδη 285 εβδομάδες στο Νο1 και για τελευταία φορά στην καριέρα του "σκαρφάλωσε" στην κορυφή στις 24 Ιουνίου 2018 όπου και έπιασε τις 310.

Ο Φέντερερ από το 2004 έως το 2008 παρέμεινε στο Νο1 για 237 σερί εβδομάδες ενώ το ρεκόρ του Τζόκοβιτς είναι οι 122 από το 2014 έως το 2016.

Δύσκολα κάποιος θα απειλήσει το ρεκόρ του αφού θα παραμείνει εκεί για αρκετές εβδομάδες ακόμη ενώ ο Ράφα Ναδάλ είναι μόλις στις 209, ο Ρότζερ Φέντερερ απέχει πολύ από την κορυφή ενώ κανείς από τη νέα γενιά (Τιμ, Μεντβέντεφ, Τσιτσιπάς, Ζβέρεφ) δεν έχει ανέβει στο Νο1 ούτε για μια εβδομάδα.