Στα προημιτελικά του Rotterdam Open ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας που την Δευτέρα (8/3) επιστρέφει στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 6-3, 7-6 (2) από τον Ρώσο Νο8 Αντρέι Ρούμπλεφ στον ημιτελικό και έμεινε εκτός συνέχειας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Από την άλλη ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα παίξει στον 4ο συνεχόμενο τελικό του σε τουρνουά ATP 500 έχοντας κατακτήσει τους τίτλους στη Βιέννη, στο Αμβούργο και στην Αγία Πετρούπολη. Αντίπαλος του στον τελικό της Κυριακής (16:30, Cosmote Sport 6) θα είναι ο Φούτσοβιτς ή ο Τσόριτς.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ήταν καλύτερος σε όλο το παινχίδι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 0/5 μπρέικ πόιντ όλα στο 1ο σετ.

Η νίκη απέναντι στον Έλληνα ήταν η 19η σερί σε ATP500 για τον Ρώσο!

Ο Ρούμπλεφ είχε 34 winners και 14 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς μόλις 16 winners και 13 αβίαστα. Αυτή είναι η 3η νίκη του Ρώσου σε 6 αγώνες του με τον Έλληνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειχνε "άδειος" και κουρασμένος αφού την Παρασκευή έπαιξε μέσα σε λίγες ώρες ένα παιχνίδι στα 3 σετ με τον Κατσάνοφ και εν συνεχεία διπλό με τον αδελφό του Πέτρο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε πιο μακριά από ποτέ στην καριέρα του στο Ρότερνταμ και θα ταξιδέψει στην Μασσαλία για να παίξει στο Open 13 (8-14/3) για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 2019 και το 2020.

Στο 1ο σετ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ και με διπλό σφάλμα του Στέφανου Τσιτσιπά θα πετύχει μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-1.

Ο Ρούμπλεφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 4ο game για το 3-1 και είναι η σειρά του Τσιτσιπά να σβήσει και αυτός μπρέικ πόιντ για το 3-2. Νέο μπρέικ πόιντ για τον Έλληνα στο 6ο αλλά ο Ρώσος θα το σβήσει πάλι και θα προηγηθεί με 4-2.

Με love service game o Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 4-3. Στο 8ο game ο Ρούμπλεφ θα σβήσει άλλα 3 μπρέικ πόιντ (0/5) του Τσιτσιπά και θα φτάσει στο 5-3. Ο Ρώσος με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο Ρούμπλεφ έχει 16 winners και 5 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς 8-5.

Με love service game o Ρούμπλεφ θα προηγηθεί με 2-1 στο 2ο και ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 2-2.

Με νεο love θα φτάσει στο 4-3 ο Ρούμπλεφ και έπειτα με άνεση στο 5-4. O Ρώσος θα προηγηθεί με 6-5 αλλά θα οδηγηθούμε σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Ρώσος θα επικρατήσει με 7-6 (2).

Final ticket: BOOKED @AndreyRublev97 will compete to become the first Russian @abnamrowtt champion since Mikhail Youzhny in 2007

@TennisTV pic.twitter.com/MSeWlbqGOp

— ATP Tour (@atptour) March 6, 2021