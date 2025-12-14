Ο Μίλωνας επέστρεψε στις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα πέρασε από το Ρέντη νικώντας με 3-2 τον Ολυμπιακό και παρέμεινε στην κορυφή.

Μεγάλη νίκη για τον Μίλωνα που μετά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, νίκησε εκτός έδρας και τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα επικράτησε των «ερυθρολεύκων» με 3-2 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-16) και έφτασε τους 19 βαθμούς παραμένοντας την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα οι Πειραιώτες που αγωνίστηκαν χωρίς τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς που έμεινε εκτός λόγω ίωσης, με τον βαθμό που πήραν έφτασαν τους 11 και παρέμειναν στην 5η θέση με ένα ματς λιγότερο.

Ο αγώνας ήταν ένα ντέρμπι, με τον φετινό Μίλωνα να συνεχίζει να παίρνει μεγάλα εκτός έδρας ματς. Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πάλεψαν ως το τέλος με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα με επίθεση του Νανόπουλου. Το ίδιο δύσκολα έκαναν οι γηπεδούχοι το 1-1 που ισοφάρισαν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν περίπατο στο τρίτο και προηγήθηκαν με 2-1 για να ισοφαρίσει και πάλι ο Μίλωνας στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί οι δύο ομάδες πάλεψαν ως το τέλος, με τον Μίλωνας να παίρνει την μεγάλη νίκη επικρατώντας με 12-15.

Τα σετ 2-3 σε 2.21: 25-27, 25-23. 25-13, 22-25, 12-15.

Η διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 14-16, 17-21, 25-27

2ο σετ: 8-4, 16-14, 21-16, 25-23

3ο σετ: 8-4, 16-6, 21-8, 25-13

4ο σετ: 8-6, 15-16, 19-21, 22-25

5ο σετ: 4-5, 7-10, 8-12, 12-15

** Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 67 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 3 άσους, 62 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 25% άριστες), Πέριν 17 (13/37 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 39% άριστες), Ζουπάνη 25 (24/47 επ., 1 μπλοκ), Καβάνα 4 (3/3 επ., 1 άσος), Τζούριτς 15 (10/20 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Λινάρδος 12 (6/9 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 59% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης, Χασμπάλα, Δαλακούρας (0/2 επ., 40% υπ. – 20% άριστες).

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (0/2 επ., 1 άσος), Πετρέας 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Σάουτεν 18 (16/30 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμες 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Νανόπουλος 19 (18/34 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 27% άριστες), Πολουγιάν 18 (15/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 32% άριστες) / Βελούδης (λ., 42% υπ. – 33% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 άσος), Σουσουρίδης, Χάκας.