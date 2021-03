Στα ημιτελικά του Rotterdam Open με τεράστια ανατροπή προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 4-6, 6-3, 7-5 τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ, προκρίθηκε στα ημιτελικά αλλά εξασφάλισε την επιστροφή του στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, την Δευτέρα 8 Μαρτίου!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε 2.42' για να αποκλείσει τον Ρώσο που είναι στο Νο21 και να φτάσει στο 3-0 απέναντι του. Επόμενος αντίπαλος του θα είναι το Σάββατο ο νικητής του αγώνα του Ρούμπλεφ με τον Σαρντί που ακολουθεί.

Αυτός θα είναι ο 2ος ημιτελικός του Στέφανου Τσιτσιπά στο 2021 αφού πριν από λίγες ημέρες είχε αγωνιστεί και στον ημιτελικό του Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας είχε 46 winners και 40 αβίαστα και ο Ρώσος είχε 30-38.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο στο 1ο σετ αφού θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0! O Κάρεν Κατσάνοφ θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 2-1 και με love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Στο 5ο game ο Τσιτσιπάς θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά με την 3η προσπάθεια ο Κατσάνοφ θα πετύχει μπρέικ και θα προηγηθεί με 3-2.

Ο Ρώσος θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-2 και με μεγάλη δυσκολία ο Έλληνας θα μειώσει σε 4-3. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παλέψει για το 5-4 και θα σβήσει τριπλό σετ πόιντ του Κάρεν Κατσάνοφ στο 10ο.

Θα έχει όμως και 4ο σετ πόιντ, με τον Τσιτσιπά να στέλνει τη μπάλα στο φιλέ, και να του δίνει το σετ (6-4).

Όπως και στο 1ο σετ έτσι και στο 2ο θα έχουμε ξεκίνημα με μπρέικ (2-0) γα τον Έλληνα τενίστα. Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 3ο game και θα φτάσει στο 3-0!

Είναι η σειρά του Ρώσου να σβήσει μπρέικ πόιντ στο 4ο game αλλά ο Έλληνας θα πετύχει μπρέικ με την 2η ευκαιρία του για το 4-0. Ο Τσιτσιπάς πάει στο 5-0 και ο Κατσάνοφ θα πάρει το πρώτο game του (5-1).

Με μπρέικ μειώνει σε 5-2 και θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-3. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα εκμεταλλευτεί το σερβίς του για το 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ ο Κατσάνοφ θα προηγηθεί με 2-1. Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά θα δεχτεί μπρέικ με την 3η ευκαιρία του Ρώσου και θα βρεθεί πίσω με 3-1.

Με την 2η του ευκαιρία ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ και θα μειώσει σε 3-2. Με το σερβίς του θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Έλληνας τενίστας ισοφαρίζει εκ νέου (4-4) αλλά το 5-4 είναι για τον Ρώσο. Ο Τσιτσιπάς με love service game πάει στο 5-5 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 11ο.

Ο Κατσάνοφ θα σβήσει το 1ο αλλά ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ και στο 6-5! Θα κλείσει στο 7-5 στο σερβίς του.

Weekend ticket booked @steftsitsipas comes through a near 3-hour thriller v Khachanov 4-6 6-3 7-5 and reaches the @abnamrowtt semis for the first time! pic.twitter.com/rjuItQI5iE

— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2021