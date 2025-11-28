Κόντρα στον ΟΦΗ θα εκτίσει την ποινή του ο Ομπερλίν Πινέδα της ΑΕΚ καθώς συμπλήρωσε κάρτες στο παιχνίδι με τον Άρη.

Χωρίς τον Ομπερλίν Πινέδα θα αγωνιστεί κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Μεξικάνος χαφ συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι με τον Άρη και έτσι αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή του κόντρα στον ΟΦΗ.