Το μεσημέρι της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου η Ναόμι Οσάκα κατακτά στη Rod Laver Arena στη Μελβούρνη το Australian Open.

Είναι ο 4ος τίτλος Grand Slam στην καριέρα της 23χρονης Ιαπωνέζας τενίστριας η οποία συνεχίζει να έχει ποσοστό 100% επιτυχία σε τελικούς Major.

Με αυτή την επιτυχία της η Ναόμι Οσάκα εισήλθε σ' ένα ¨κλειστό" κλαμπ τενιστών που είχαν 100% επιτυχία στους 4 πρώτους τελικούς της καριέρας της. Είναι πλέον μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και την Μόνικα Σέλες.

Το κορίτσι από την Γιουγκοσλαβία

Η απίθανη Μόνικα Σέλες που γεννήθηκε το 1973 στο Νόβισαντ της πρώην Γιουγκοσλαβίας στα 16 χρόνια της είχε ήδη κατακτήσει το 1ο της Grand Slam.

Το 1990 η Σέλες θα γίνει η νεότερη νικήτρια του Roland Garros κερδίζοντας στον τελικό την Στέφι Γκραφ η οποία το 1988 είχε κατακτήσει και τα 4 Grand Slam αλλά και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στη Σεούλ.

Το 1991 η Μόνικα Σέλες που αργότερα πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα ανέβηκε στο Νο1 . Πως να μην ανέβει άλλωστε αφού μέσα στο 1991 κερδίζει το Australian Open, το Roland Garros και το US Open.

Την επόμενη χρονιά (1992) θα φτάσει πάλι στην κορυφή στο Australian Open αλλά και στο Roland Garros. Στο Παρίσι νίκησε πάλι την Στέφι Γκραφ και έφτασε στο εντυπωσιακό 6/6 σε τελικούς Grand Slam.

Η Γερμανίδα όμως θα της σταματήσει αυτό το σερί στο Wimbledon 1992. Θα ηττηθεί με 6-2, 6-1 στον τελικό, στον 7ο τελικό της σε Grand Slam. Θα επανέλθει και θα κερδίσει άλλα 3 Grand Slam.

Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι από τους τενίστες που κατέκτησαν τίτλους σε πολύ νεαρή ηλικία αλλά είναι από τους τενίστες που κυριάρχησαν απόλυτα στην εποχή τους.

Γεννημένος τον Αύγουστο του 1981 στη Βασιλεία της Ελβετίας το 2003 ξεκίνησε να μαζεύει τίτλους Grand Slam. Από το 2003 έως το 2010 κατέκτησε 16!

Ο Φέντερερ είναι αυτός που "τρέχει" το μεγαλύτερο σερί κερδισμένων τελικών. Κατέκτησε 7 τίτλους στη σειρά! Ξεκίνησε το 2003 στο Wimbledon και ηττήθηκε το 2006 από τον Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros.

Το 2003 κερδίζει το Wimbledon. To 2004 το Australian Open, το Wimbledon και το US Open, το 2005 το Wimbledon και το US Open και το 2006 το Australian Open έχοντας ως αντίπαλο στον τελικό τον Μάρκο Παγδατή.

Επτά στα επτά για ξεκίνημα...

Το καρέ της Ιαπωνέζας

Η Ναόμι Οσάκα είναι η πιο νέα της τριάδας. Γεννημένη το 1997 στην Ιαπωνία και μεγαλωμένη στις ΗΠΑ έχει φτάσει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει ήδη στα 23 της να επιδείξει 4 τίτλους Grand Slam.

Ξεκίνησε από το US Open 2018. Το 2019 κατέκτησε το Australian Open. Επανήλθε το 2020 με το US Open και το 2021 με το Australian Open.