Στην κορυφή του Australian Open επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας η Ναόμι Οσάκα .

Η 23χρονη Ιαπωνέζα που είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Μελβούρνη το 2019 επέστρεψε στην κορυφή το 2021 αφού στον τελικό του Σαββάτου στη Rod Laver Arena επικράτησε σε 77' με 6-4, 6-3 της Αμερικανίδας Τζένιφερ Μπράντι.

Η Ναόμι Οσάκα κατέκτησε το 2ο συνεχόμενο τίτλο Major μετά από το US Open 2020 και τον 4ο στην καριέρα της αφού έχει στεφτεί πρωταθλήτρια το 2018 στο US Open και το 2019 στο Australian Open.

Εξακολουθεί να έχει ποσοστό 100% (4/4) σε τελικούς Major και με τη νίκη της στη Μελβούρνη επέστρεψε στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή ήταν η 21η σερί νίκη της στο Tour.

Από την άλλη η 25 χρονη Αμερικανίδα που έπαιξε στον πρώτο της τελικό σε Grand Slam από το Νο24 ανέβηκε στο Νο13!

Είναι η πρώτη τενίστρια μετά από την Μόνικα Σέλες που κερδίζει στους 4 πρώτους τελικούς της καριέρας της.

Η Σέλες είχε σταματήσει στο 6/6. Ξεκίνησε με το Roland Garros 1990 και ηττήθηκε για πρώτη φορά στον 7ο τελικό της το 1992 στο Wimbledon. Μόνο το 1991 κατέκτησε 3/4 αλλά δεν έφτασε ποτέ το απίθανο 4/4 της Στέφι Γκραφ (1988).

Η Ναόμι Οσάκα έπαιξε καταπληκτικό τένις σ' όλο το τουρνουά και έφτασε δίκαια στην κατάκτηση. Στην πορεία της απέκλεισε την 7 φορές νικήτρια Σερένα Ουίλιαμς αλλά και την φιναλίστ του 2020 και πρώην Νο1 Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Οι πόντοι ήταν 69-54. Η Οσάκα είχε 16 winners, 24 αβίαστα και 4/5 μπρέικ πόιντ και η Μπράντι είχε 15 winners, 31 αβίαστα, 4 διπλά σφάλματα και 2/4 μπρέικ πόιντ.

Πάλεψε αλλά λύγισε!

Η Ναόμι Οσάκα θα ξεκινήσει με love service game και θα επιστρέψει από το 40-0 στο 2ο γκέιμ (40-40) αλλά με μεγάλη προσπάθεια η Τζένιφερ Μπράντι θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Με νέο love και μπρέικ η Οσάκα θα προηγηθεί με 3-1 αλλά η Μπράντι θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 3-2 και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Στο 8ο γκέιμ η Αμερικανίδα θα σβήσει μπρέικ πόιντ και με δυσκολία θα κρατήσει το σερβίς της για το 4-4.

Στο 9ο η Οσάκα θα είναι εκείνη που θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 5-4 και με μπρέικ θα κλείσει το 1ο σετ στο 6-4 σε 41΄.

Δια περιπάτου στην κορυφή

Στο 2ο σετ η Ναόμι Οσάκα με 2 μπρέικ στη σειρά θα φτάσει στο 4-0.

H Ιαπωνέζα σβήνει μπρέικ πόιντ της Αμερικανίδας στο 5ο γκέιμ αλλά η Μπράντι θα έχει μια ακόμη ευκαιρία και με μπρέικ θα μειώσει σε 4-1. Μειώνει σε 4-2 αλλά η Οσάκα θα φτάσει στο 5-2.