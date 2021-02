Με ήττα έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο Grampians Trophy η Μαρία Σάκκαρη .

Η Μαρία Σάκκαρη αν και έπαιξε καλά και στον ημιτελικό έκανε αρκετά λαθάκια μετά από το 1ο σετ και ηττήθηκε σε 1.16' με 6-2, 3-6, 9-11 από την Ανέτ Κονταβέιτ.

Στο σούπερ τάι μπρέικ θα βρεθεί σε διπλό ματς πόιντ (9-7) αλλά η Κονταβέιτ θα το σβήσει και θα εκμεταλλευτεί το δικό της ματς πόιντ για το 11-9.

Θυμίζουμε ότι η νικήτρια δεν θα παίξει στον τελικό αφού πολύ απλά οι διοργανωτές λόγω πίεσης χρόνου αποφάσισαν να τον ακυρωσουν!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε 2 νίκες στο τουρνουά προετοιμασίας επί της Φερντάντες και της Κέρμπερ, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και την Τρίτη (9.2) θα κάνει πρεμίερα απέναντι στην Κριστίνα Μλαντένοβιτς στον 1ο γύρο του Australian Open.

Στο 1ο σετ οι δυο τενίστριες θα ξεκινήσουν (1-1) με love service game και η Σάκκαρη με νέο love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2. Στο 5ο γκέιμ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με την 2η ευκαιρία της η Μαρία θα φτάσει σε μπρέικ (3-2).

Με το σερβίς της θα προηγηθεί με 4-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Θα τα καταφέρει και με μπρέικ θα πάει στο 5-2. Με άσο θα κλείσει το 1ο σετ στο 6-2 σε 14'!

Στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ η Κονταβέιτ θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 1-0. Διπλό μπρέικ πόιντ για την Εσθονή στη συνέχεια η οποία με μπρέικ θα φτάσει εύκολα στο 2-0.

Η Κονταβέιτ θα πάει στο 3-0 με το σερβίς της αλλά η Σάκκαρη θα μειώσει σε 3-1. Θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ η Ελληνίδα και με την 3η προσπάθεια θα φτάσει σε μπρέικ και στο 3-2.

Tριπλό μπρέικ πόιντ για την Κονταβέιτ αλλά θα το σβησει η Σάκκαρη. Η Εσθονή με διπλό λάθος της Μαρίας θα φτάσει σε 4ο μπρέικ πόιντ και θα τα καταφέρει για το 4-2.

Η Σάκκαρη θα απαντήσει με μπρέικ για το 4-3 αλλά νέο μπρέικ της Κονταβέιτ θα της δώσει προβάδισμα με 5-3. Θα κλείσει στο 6-3.

Όλα κρίθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ. Η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 4-1, η Κονταβέιτ θα επιστρέψει για το 4-5 αλλά πάλι η Ελληνίδα θα έχει το πάνω χέρι. Φτάνει σε διπλό ματς πόιντ στο 9-7 αλλά η Εσθονή θα σβήσει και τα 2 ματς πόιντ.

Θα πάρει προβάδισμα με 10-9 και θα εκμεταλλευτεί το μοναδικό της ματς πόιντ για το 11-9.

. @mariasakkari secures the point with a great volley #GrampiansWTA pic.twitter.com/wdKmIZxJ53

As the crowd chants, @mariasakkari takes the opening set in just 14 minutes, 6-2.#GrampiansWTA pic.twitter.com/qO08CcxVO1

— wta (@WTA) February 7, 2021