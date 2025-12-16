Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μπέτις, Άιτορ Ρουμπιάλ, δέχτηκε ομοφοβική επίθεση από οπαδό της Ράγιο Βαγιεκάνο, την ώρα που έκανε τις δηλώσεις του.

Η Ρεάλ Μπέτις ταξίδεψε χθες (15/12) μέχρι τη Μαδρίτη και το Βαγιέκας για να αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της La Liga με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες στο 0-0 και να χάνουν και οι δύο από μία χρυσή ευκαιρία, οι γηπεδούχοι για να ξεφύγουν από την ζώνη του υποβιβασμού και οι φιλοξενούμενοι για να πλησιάσουν στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ένα άσχημο όμως περιστατικό ήταν αυτό, το οποίο σημάδεψε τον αγώνα. Πιο συγκεκριμένα μετά την λήξη της αναμέτρησης, την στιγμή που ο τερματοφύλακας της Μπέτις, Άιτορ Ρουμπιάλ, έκανε δηλώσεις, εμφανίστηκε μπροστά του ένας οπαδός της Ράγιο και προέβη σε ένα ομοφοβικό σχόλιο λέγοντας του: «Πήγαινε βάψε τα νύχια σου», με τον ίδιο να του απαντάει «Άντε από εδώ ομοφοβικέ» και στην συνέχεια να εξηγεί πως «Δεν είναι κάτι, συμβαίνει συνέχεια, σε όλα τα παιχνίδια. Δεν δίνω σημασία».

Πράγματι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρόνος οπισθοφύλακας τραβάει τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής κοινότητας, αφού και στο παρελθόν έχει απασχολήσει με τα εκκεντρικά του ντυσίματα, ενώ μία φόρα είχε εμφανιστεί δημόσια με βαμμένα νύχια και κρατώντας γυναικεία τσάντα, με πολλούς φιλάθλους να στηρίζουν αυτή την επιλογή του και άλλους να τον κατακρίνουν με χυδαία σχόλια για την εμφάνιση και την σεξουαλικότητα του.

Ο Ρουμπιάλ όμως φαίνεται ότι δεν πτοείται από αυτά τα φθηνά σχόλια, καθώς σε παλαιότερη συνέντευξη του είχε τοποθετηθεί επί του θέματος δηλώνοντας πως: «Το ποδόσφαιρο είναι τόσο αρρενωπό που το να φοράς κάτι διαφορετικό αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Πολλοί φοβούνται να είναι αυτό που είναι και δεν το κάνουν επειδή είναι ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι ομοφυλόφιλος, αλλά ακόμα κι αν ήμουν, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Εκείνη (η σύζυγος του) πρώτη μου έβαψε τα νύχια. Και αν μπορούσα να το κάνω καθημερινά, θα το έκανα».