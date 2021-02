«Ντάρι, ντάρι στο γυαλό πετούν οι γλάροι» και η Rod Laver Arena στον... αέρα.

Το είδαμε και αυτό. Οι Έλληνες ομογενείς περιμένουν πως και πως κάθε χρόνο το Australian Open για να δουν από κοντά τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη που τους θυμίζουν την μαμά πατρίδα και τους ξυπνούν αναμνήσεις.

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης την ώρα του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντε Μινόρ για το ATP Cup.

Έλληνες ομογενείς έχουν στήσει χορό στο πάνω μέρος της εξέδρας και στα μεγάφωνα παίζει το "Ντάρι, Ντάρι" με την φωνή του Γιάννη Πάριου!

Το video "ανέβασε" ο προπονητής της Σερένα Ουίλιαμς και μέντορας του Στέφανου Τσιτσιπά, Πατρίκ Μουράτογλου!

ATP Cup: Ξημερώματα Παρασκευής η "μάχη" Ελλάδας-Ισπανίας

ATP Cup: Ο Τσιτσιπάς ξεσηκώνει τους Έλληνες στη Μελβούρνη (pics&vids)

Επέστρεψε το «Tsitsipas Souvlaki» και βοηθά τους πληγέντες από τον covid-19 (pic)

How cool is that ? #Greece pic.twitter.com/aM34A3c5Ow

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) February 3, 2021