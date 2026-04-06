Ένας νεαρός Βόσνιος έκλεψε το σημείωμα του Ντοναρούμα με οδηγίες πέναλτι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση της Βοσνίας επί της Ιταλίας και μετατράπηκε σε απρόσμενο ήρωα.

Ονομάζεται Αφάν Τσίζμιτς, είναι μόλις 14 ετών και είναι το παιδί που κατάφερε να εντοπίσει και να αφαιρέσει από τον τερματοφύλακα της Ιταλίας το χαρτάκι με τις πληροφορίες για τους εκτελεστές πέναλτι της Βοσνίας.

Στη χώρα του έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν άτυπο δεύτερο ήρωα, μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ εις βάρος της Ιταλίας. Ο νεαρός, που αγωνίζεται στις ακαδημίες της Τσέλικ και βρισκόταν στο στάδιο Μπίλινο Πόλιε της Ζένιτσα ως ball boy, βρέθηκε –έστω και έμμεσα– στο επίκεντρο της επιτυχίας της ομάδας του Μπάρμπαρεζ στη ρώσικη ρουλέτα.

Ο Τσίζμιτς δεν εκτέλεσε κάποιο από τα πέναλτι που έκριναν την αναμέτρηση, ωστόσο συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στην πρόκριση της Βοσνίας. Πώς; Εντοπίζοντας και «κλέβοντας» το σημείωμα στο οποίο ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα είχε καταγράψει λεπτομερώς τις προτιμήσεις των Βόσνιων εκτελεστών.

Η καθοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της ψυχοφθόρας διαδικασίας των πέναλτι, μέσα σε κλίμα έντασης. Πρωταγωνιστές ήταν ο Ντοναρούμα και ο Βόσνιος τερματοφύλακας Βασίλ, οι οποίοι είχαν έντονη λογομαχία μπροστά από την εστία, με επίκεντρο τα περίφημα «χαρτάκια» με τις οδηγίες. Ο Ιταλός γκολκίπερ κατάφερε να αρπάξει το αντίστοιχο σημείωμα του αντιπάλου του και να το σκίσει, προκαλώντας αντιδράσεις. Μέσα στην αναστάτωση, όμως, έχασε το δικό του. Τότε ήταν που ο νεαρός ball boy επενέβη διακριτικά, το εντόπισε και το πήρε χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 14χρονος μίλησε στο βοσνιακό κανάλι Face TV και περιέγραψε όσα συνέβησαν: «Είδα το χαρτάκι κοντά στην πετσέτα και κατάλαβα αμέσως τι ήταν. Το πήρα και το έκρυψα. Είχε όλες τις πληροφορίες για τους παίκτες μας. Χωρίς αυτό, ο Ντοναρούμα αναγκάστηκε να βασιστεί στο ένστικτό του». Όπως πρόσθεσε, ο Ιταλός τερματοφύλακας ήταν εμφανώς εκνευρισμένος όταν αντιλήφθηκε την απώλεια.

Το συγκεκριμένο σημείωμα πρόκειται να δημοπρατηθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ ο νεαρός Τσίζμιτς έχει ήδη μετατραπεί σε «μασκότ» της πρόκρισης, με πολλούς φιλάθλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ζητούν συμβολικά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.