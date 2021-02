Ράφα Ναδάλ: Τον... πρόδωσε η μέση, αμφίβολλος τη σειρά με την Ελλάδα (vids)

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να "πέταγε" στην πρεμιέρα του στο ATP Cup της Μελβούρνης αλλά ο Ράφα Ναδάλ έμεινε στην... εξέδρα.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και έτσι αποφάσισε να μην ενισχύσει την Ισπανία στην πρεμιέρα της απέναντι στην Αυστραλία. Έτσι οι Ισπανοί έπαιξαν με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και τον Καρένιο Μπούστα και κέρδισαν!

Ο Ράφα Ναδάλ έχει την Πέμπτη (10:30) τον αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά για την 3η ημέρα του Β' ομίλου αλλά κανείς δεν γνωρίζει εάν θα κατέβει ν' αγωνστεί ή θα προφυλαχτεί για το Australian Open που αρχίζει την Δευτέρα (8/2) στην Μελβούρνη.

Παρά την απουσία του Ράφα Ναδάλ η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστραλία η οποία είναι η αντίπαλος της Ελλάδος την Τετάρτη στη 2η ημέρα του ATP Cup.

Ο Καρένιο Μπούστα επικράτησε με 6-2, 6-4 του Τζον Μίλμαν ενώ ο Μπαουτίστα Αγκούτ νίκησε με 4-6, 6-4, 6-4 τον Άλεξ Ντε Μινόρ με τον οποίο θα παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς την Τετάρτη στις 10:30 (Novasports 1).

Την Πέμπτη η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία στον αγώνα που θα κρίνει ίσως και την πρώτη θέση.

Στον 3ο όμιλο του ATP Cup η Ιταλία επικράτησε με 2-1 της Αυστρίας.

Ο Φάμπιο Φονίνι ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από τον Τζόνι Νόβακ αλλά ο Ματέο Μπερετίνι επικράτησε με 6-2, 6-4 του Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντομινίκ Τιμ και ισοφάρισε για την Ιταλία σε 1-1.

Όλα κρίθηκαν στο διπλό με τους Φονίνι/Μπερετίνι να κερδίζουν με 6-1, 6-4 τους Τιμ/ Νόβακ.

Στον 4ο όμιλο η Ρωσία νίκησε με 2-1 την Αργεντινή.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε με 6-1, 6-2 τον Γκουίντο Πέγια και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-5, 6-3 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Στο διπλό οι Γκονζάλεζ-Ζέμπαλος νίκησαν με 6-4, 7-6 (4) τους Ρούμπλεφ/Καράτσεφ και μείωσαν σε 2-1 για την ομάδα της Λατινικής Αμερικής.

