Νόβακ Τζόκοβιτς: Με το δεξί στο 2021 και στο ATP Cup (vids)

Με το δεξί ξεκίνησαν στην 2η έκδοση του ATP Cup οι πρωταθλητές Σέρβοι.

Με ηγέτη τον Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησαν με 2-1 νίκες του Καναδά στην 1η ημέρα του Α' ομίλου του ATP Cup που διεξάγεται στη Μελβούρνη και πήραν προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 7-5, 7-5 τον Ντένις Σαποβάλοφ και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο 2021 στον "παρθενικό" αγώνα του. Στον αγώνα που άνοιξε τη σειρά ο Μίλος Ράονιτς κέρδισε με 6-3, 6-4 τον Ντούσαν Λάγιοβιτς και έτσι τα πάντα κρίθηκαν στο διπλό.

Εκεί ο Τζόκοβιτς με τον Κραϊνοβιτς επικράτησαν με 7-5, 7-6 (4) των Ράονιτς/Σαποβάλοφ και η Σερβία έκανε το 1-0. Την Τετάρτη (3/2) θα δούμε τη μάχη της Γερμανίας με τον Καναδά και όλα θα κριθούν την Πέμπτη (4/2).

Τότε η Σερβία θα παίξει με την Γερμανία και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Θυμίζουμε ότι από κάθε όμιλο συνεχίζει μόνο η πρώτη ομάδα και παίζει στα ημιτελικά της Παρασκευής.

Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από τα κανάλια Novasports.

