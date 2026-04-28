Ουπαμεκανό και Λουίς Ντίας έδωσαν το φιλί της ζωής στη Μπάγερν, μείωσαν σε 5-4 και εκτόξευσαν το κοντέρ στην απόλυτη ματσάρα του Παρισιού!

Τι κι αν η Παρί πήρε προβάδισμα με 5-2 στην έδρα της; Η Μπάγερν δεν παρέδωσε λευκή πετσέτα! Και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο γκολ! Αρχικά στο 65΄ο Ουπαμεκανό μείωσε από κοντά σε 5-3 από φάουλ του Κίμιχ και ακολούθησε το 5-4 τρία λεπτά αργότερα. Ο Κέιν έβγαλε τρομερή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Λουίς Ντίας, ο οποίος κατέβασε άψογα τη μπάλα στην περιοχή και εκτέλεσε άψογα για το τέταρτο γκολ των Βαυαρών.