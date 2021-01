Φαν του Σίνερ η Μαρία Σαράποβα (pic)

Μπορεί πριν από ένα σχεδόν χρόνο να έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι στο Australian Open και να αποσύρθηκε από την ενεργό δράση αλλά δεν παύει στιγμή να παρακολουθεί τένις και ειδικά τα νέα παιδιά.

Η 32χρονη Μαρία Σαράποβα , που είχε μια σπουδαία καριέρα με άνοδο στο Νο1 και με τίτλους Grand Slam, παρακολουθεί από την τηλεόραση τους αγώνες και δεν κρύβει τις αδυναμίες της.

Όπως ήταν φυσικό είδε το τουρνουά επίδειξης στην Αδελαϊδα με 4000 θεατές στις εξέδρες και ενθουσιάστηκε. Βέβαια μάλλον έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Γιάνικ Σίνερ ο οποίος έπαιξε ένα σετ με τον Κραϊνοβιτς και άλλο ένα με τον Τζόκοβιτς.

«Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Το άθλημα επέστρεψε, όπως και οι φίλαθλοι. Μπορείς να δεις τα χαμόγελά τους και ναι, πάμε Γιάνικ», έγραψε η Ρωσίδα πρωήν τενίστρια.

Σαράποβα: Αποχωρεί από την ενεργό δράση! (vids)

Σαράποβα: Δαχτυλίδι αξίας 400.000 δολαρίων για τα μάτια της Μαρίας (pic)

Ο Ναδάλ επιβλήθηκε του Τιμ στην Αδελαΐδα (vids)

This makes me so happy! The sport back with fans sitting together. You can see their smiles too and yes go Team Jannik!! pic.twitter.com/JEfFkIBEKW

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 29, 2021