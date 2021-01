Στα προημιτελικά του Abu Dhabi Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 7-5, 6-4 της πρώην Νο1 κόσμου, της Ισπανίδας Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα στον 3ο γύρο και θα παίξει την Δευτέρα (11/1) στον προημιτελικό με την νικήτρια του αγώνα της Κένιν (Νο1 στο ταμπλό) με την Πουτίντσεβα.

Η Μαρία Σάκκαρη έπαιξε σπουδαίο τένις και κυριάρχησε στον αγώνα απέναντι σε μια παίκτρια που είναι στο Νο15 του κόσμου και στο πρόσφατο παρελθόν έχει κερδίσει 2 Grand Slam.

Αυτό είναι το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας της Μαρίας Σάκκαρη και αισίως σήμερα συμπλήρωσε 550 αγώνες έχοντας 330 νίκες.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.48'. Η Μαρία Σάκκαρη επέτρεψε στην αντίπαλο της να φτάσει σε ένα μπρέικ σε 13 προσπάθειες της και έτσι "κλείδωσε" τη νίκη. Η Μαρία είχε 3/9 μπρέικ πόιντ.

Οι winners ήταν 33-5 (Σάκκαρη), οι άσοι 11-1 για την Ελληνίδα ενώ στα αβίαστα λάθη ήταν 39-29.

Στο 1ο σετ, η Μουγκουρούθα με δυο διπλά σφάλματα της Σάκκαρη θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Η Ελληνίδα θα τα σβήσει όμως για να πάρει το πλεονέκτημα και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Η Σάκκαρη με love service game ισοφαρίζει σε 3-3 και θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο. Με την πρώτη ευκαιρία θα πετύχει το μπρέικ και θα προηγηθεί με 4-3. Η Ισπανίδα θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Ελληνίδα θα τα σβήσει και τα δυο!

Εν συνεχεία με άσο θα κλείσει το 8ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 5-3. Θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ αλλά η Μουγκουρούθα θα τα σβήσει και τα τρία. Η Ισπανίδα θα σβήσει άλλα δυο σετ πόιντ (5ο) και θα μειώσει σε 5-4.

Η Μουγκουρούθα θα αντεπιτεθεί με μπρέικ (5-5) αλλά η Σάκκαρη θα "απαντήσει" με μπρέικ και θα προηγηθεί με 6-5! Η Μαρία θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ και με την 7η συνολικά ευκαιρία της θα κλείσει το σετ στο 7-5 σε 57'.

Στο 2ο σετ αρχίζει με μπρέικ πόιντ η Σάκκαρη αλλά το σβήνει η Μουγκουρούθα και θα προηγηθεί με 1-0. Με άσο θα κλείσει το 2ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Ισπανίδα θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά η Ελληνίδα θα τα σβήσει και τα τρία! Θα σβήσει και άλλα δυο (9ο συνολικά) και θα ισοφαρίσει σε 2-2! Με love service game θα προηγηθεί με 3-2 η Ισπανίδα.

Απαντά με love service game η Σάκκαρη για το 3-3 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3! Το 5-3 είναι για την Σάκκαρη ενώ η αντίπαλος της μειώνει σε 5-4. Στο 10ο η Μαρία θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και θα επικρατήσει με 6-4!

Yet to drop a set! @mariasakkari defeats the No.5 seed Muguruza, 7-5, 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/PmOsniLYdn

— wta (@WTA) January 10, 2021