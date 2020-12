Το μουσείο του Ράφα Ναδάλ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας αποκτά συνεχώς νέα κειμήλια τα οποία προσελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες.

Εκεί υπάρχουν ως ρέπλικες όλα τα τρόπαια του Ράφα Ναδάλ αλλά και πολλά κειμήλια του αλλά πλέον υπάρχει και μια μοναδική συλλογή από ρακέτες.

Τις προθήκες του κοσμούν εκτός από την ρακέτα του Ράφα Ναδάλ και εκείνες του Ρότζερ Φέντερερ, του Νόβακ Τζόκοβιτς, του Άντι Μάρεϊ αλλά και των πιο παλιών, του Ροντ Λέιβερ, του Στέφαν Έντμπεργκ, του Γκιγιέρμο Βίλας αλλά και του Μανόλο Σαντάνα.

The legends are at home! We love to have in the #RafaNadalMuseum the rackets of these 4 players who marked an era in the history of tennis in & ! #ManoloSantana @rodlaver @GuilleVilasOK #StefanEdberg pic.twitter.com/kJqpDCRvs6

— Rafa Nadal Academy by Movistar (rnadalacademy) December 11, 2020