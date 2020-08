Ο Σέρχιο Ράμος επισκέφτηκε τον Ναδάλ στη Μαγιόρκα (pics)

¡Número 1! Siempre es un placer visitar a un gran amigo, gran deportista y gran madridista. Gracias por tu cariño, @rafaelnadal. Number 1! It's always a pleasure to visit a great friend, great athlete and great madridista. Thank you, #RafaNadal.

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Aug 28, 2020 at 9:16am PDT